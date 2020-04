MPO upravilo novelu, která řeší podporu solárů, může jít na vládu

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upravilo na základě připomínek novelu zákona, která řeší možnou dřívější nepřiměřenou podporu solárních a dalších obnovitelných zdrojů energie. Vyplývá to z databáze připravované legislativy. Náměstek MPO pro energetiku René Neděla dnes ČTK řekl, že materiál tak může projednat vláda. Vyplácení podpory pro solární elektrárny dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman.

Naposledy v polovině dubna prezident uvedl, že bude apelovat na ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby se zasadila o úspory ve státním rozpočtu, jehož deficit má letos kvůli koronaviru činit 300 miliard korun. Zeman přitom navrhuje právě zrušit podporu pro solární elektrárny.

Takzvané zelené zdroje energie dostávají v ČR ročně finanční podporu v řádech desítek miliard korun. Celkové náklady v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, předloni jim bylo vyplaceno 46,1 miliardy korun. Kontroverze v souvislosti s podporou stále budí především takzvaný solární boom.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v polovině ledna uvedl, že příspěvek podporovaným zdrojům energie by mohl od roku 2021 klesnout zhruba o pětinu až 30 procent. Méně by měl zaplatit stát, který ročně vydává 27 miliard, i koneční spotřebitelé, kteří přispívají zhruba 20 miliardami Kč. Systém kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie, takzvané kontroly překompenzace, má vymezit právě dlouhodobě připravovaná novela o podporovaných zdrojích energie (POZE).

MPO už dříve uvedlo, že překompenzace podpory může a mohla vzniknout především na základě kumulace podpory takzvané zelené elektřiny s jinou provozní nebo investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů.

Po Česku to požaduje Evropská komise v rámci uděleného souhlasu s podporou těchto zdrojů, takzvané notifikace. Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti u projektů POZE uvedených do provozu mezi roky 2006 až 2015, a to vždy po deseti letech provozu. Předmětem kontrol má být posouzení takzvaného vnitřního výnosového procenta (IRR), přičemž při překročení zákonem stanovené meze bude výrobna považována za pobírající nadměrnou podporu, která se zakazuje.

Oborové asociace dlouhodobě upozorňují, že problém je ve zdánlivém detailu, a to právě ve stanovení rozdílného IRR pro jednotlivé zdroje. MPO rozdělení hájí, podle Neděly vychází právě z různých notifikačních rozhodnutí pro jednotlivé zdroje. Dřívější verze novely počítala se stanovením IRR pro palivové zdroje (využívající biomasu a bioplyn) na 10,6 procenta a u nepalivových zdrojů (fotovoltaické, větrné a malé vodní elektrárny) na 8,4 procenta.

V aktuální verzi novely se již s rozdělením na palivové a nepalivové zdroje nepočítá. U výroben využívající energii vody, větru a geotermální energii je IRR stanoveno na sedm procent, u fotovoltaických zdrojů 8,4 procenta, u biomasy 9,5 procenta a u bioplynu 10,6 procenta. Podle Neděly změna vychází z výtek Legislativní rady vlády, Evropské komise a ministerstva financí, kterým se nelíbilo rozdělení na palivové a nepalivové zdroje, a požadovaly dodržování údajů z notifikačních rozhodnutí.

S návrhem nesouhlasí Komora obnovitelných zdrojů energie, podle které by vláda měla zajistit rovný přístup ke všem zdrojům. "V současném návrhu však nedůvodně jako jediné postihuje malé vodní a větrné elektrárny, které jsou naopak provozem a rizikovostí minimálně stejně náročné jako ostatní zdroje," uvedl dnes předseda komory Štěpán Chalupa.

Zda změna bude znamenat větší pročet zdrojů, u kterých bude překompenzace zjištěna, Neděla předjímat nechtěl. Potvrdil, že kontrola se má týkat asi 3000 větších zdrojů. Podle dřívějších informací tvoří tyto zdroje zhruba desetinu z celkového počtu zelených zdrojů čerpajících podporu. Tento omezený počet zdrojů však čerpá převážnou většinu vyplacené podpory zdrojům POZE.

Řada asociací včetně Svazu průmyslu a obchodu, Svazu moderní energetiky nebo Solární asociace dlouhodobě kritizuje také to, že MPO v novele nezařadilo do plánovaných energetických aukcí velké solární zdroje. Na postoji ministerstva se podle Neděly nic nemění ani v nové verzi materiálu. "Zůstalo to, nedáváme aukce na velké soláry, myslíme si, že se dá realizovat prostřednictvím investiční dotace," řekl dnes ČTK Neděla.