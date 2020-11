MPO u druhé výzvy COVID nájemné eviduje žádosti za 1,2 mld. Kč

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) u druhé výzvy programu COVID nájemné za zhruba dva týdny fungování eviduje žádosti za 1,2 miliardy korun. ČTK to dnes řekla mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Objem žádostí tak dosáhl sumy, kterou původně vláda na program vyčlenila. S jeho rozšířením o další obory navýšila i alokaci, a to na tři miliardy korun. Příjem žádostí je otevřen do 21. ledna. Evropská komise schválila státní pomoc ve výši tří miliard korun na nájemné pro firmy.

Podnikatelé od 21. října podali 2790 žádostí za zhruba 290 milionů korun. Ministerstvo z nich vrátilo k dopracování 226 žádostí za 23,3 milionu korun, dalších 2564 žádostí za 267,2 milionu korun čeká na konečné schválení. Rozpracovaných žádostí je v informačním systému podle Filipové více než 8500 za 938,9 milionu korun.

Stát prostřednictvím programu přispěje za červenec, srpen a září 50 procenty na nájem. Proti jarní výzvě programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí to, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální suma, o kterou je možné žádat, činí deset milionů korun.

Podpora z první a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jde o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800.000 eur (asi 21 milionů Kč). Do dočasného rámce spadají programy COVID ubytování či COVID lázně.

V České republice od 22. října platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Výjimku mají potraviny, drogerie, lékárny nebo květinářství. Ze služeb jsou to servisy, odtahy vozidel nebo pohřební služby. Povolené provozy mohou fungovat od pondělí do soboty maximálně do 19:59, většina z nich musí být o nedělích zavřená. Poslední den v týdnu mohou být k dispozici čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízení a obchody a stánky s pietním zbožím.

Restaurace, bary a kluby jsou zavřené od 14. října. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit 9. října. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od 12. října. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy.

EK schválila české státní příspěvky na nájemné pro firmy

Evropská komise schválila státní pomoc ve výši tří miliard korun, kterou chce česká vláda poskytnout provozovatelům obchodů a služeb v rámci programu COVID nájemné. Podle exekutivy Evropské unie plán splňuje kritéria pro státní podporu, která komise dočasně uvolnila v rámci boje proti ekonomickým dopadům koronavírových omezení. Komise o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Česká vláda bude moci po souhlasu Bruselu uhradit firmám zasaženým covidovými uzávěrami ekonomiky až polovinu nájmů za červenec, srpen a září. Maximální výše příspěvku může v souladu s unijními pravidly činit 800.000 eur (asi 21 milionů Kč). Komise dospěla k závěru, že pomoc poskytnutá soukromým firmám je "nutný, odpovídající a vyvážený" prostředek ke zmírnění tvrdých dopadů omezení na českou ekonomiku.

České ministerstvo průmyslu a obchodu ke dnešku podle své mluvčí eviduje žádosti za 1,2 miliardy korun. Podnikatelé mohou o příspěvky žádat až do 21. ledna. Program by v souladu s podmínkami EK měl běžet do konce června.

Komise pravidla pro státní pomoc v rámci série koronavirových opatření uvolnila na jaře s cílem pomoci financovat zdravotnictví a firmy nejvíce zasažené krizí. Státy od té doby mohou soukromému sektoru finančně pomáhat způsobem, který za běžných podmínek není povolený.

Brusel už takto schválil stovky žádostí členských zemí. Česku již komise povolila například přispět na vyplácení mezd, pomoci uhradit ztráty ubytovacích zařízení či kulturních podniků nebo podpořit exportéry.