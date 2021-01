MPO spustí třetí výzvu programu COVID nájemné 22. ledna

Praha - Podnikatelé zasažení v souvislosti s pandemií koronaviru budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí od 22. ledna. Třetí výzva programu tak plynule naváže na druhou, která skončí 21. ledna. I za říjen, listopad, prosinec bude podpora činit 50 procent. Na pomoc jsou vyčleněny tři miliardy korun. Zahrnuty do programu budou také otevřené provozy s propadem tržeb za čtvrtý kvartál alespoň 66 procent. Posuzovat se nebude spřízněnost osob. Nájemce a pronajímatel ale nesmí být totožná osoba. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) žádost ve třetí výzvě pro úspěšné žadatele z předchozí výzvy zjednodušilo. On-line informační systém resortu mu nabídne automatický import jeho uživatelských údajů i dat ke všem jeho provozovnám. Takto by se podání žádosti mělo výrazně zrychlit. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis.

Úředníci nebudou posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv ani konsolidační celek. Žádat budou moci i otevřené provozy s výrazným propadem tržeb jako prádelny, čistírny, květinářství, optiky nebo prodejny s potřebami pro zvířata.

"Okamžitě poté, co začnou chodit žádosti, se začne hodnotit a vyplácet. To znamená, lze předpokládat, že v posledním týdnu v lednu se budou vyplácet první," uvedl Havlíček. Program ještě musí schválit Evropská komise, notifikace by měla podle Havlíčka paralelně dorazit právě v posledním lednovém týdnu. Je to předjednáno, dodal.

Ve druhé výzvě COVID nájemné za třetí čtvrtletí MPO podle Havlíčka eviduje asi 40.000 žádostí, u třetí výzvy se podle něj počítá s ještě vyšším zájmem.

Sečte-li se podle Havlíčka pomoc z druhé výzvy, do které spadalo období červenec, srpen, září, kdy byly provozy otevřené, a třetí výzvy, je zřejmé, že za období uzavření získají podnikatelé od státu plnou náhradu nájemného, uvedl.