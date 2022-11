MPO předložilo návrh novely na zakládání energetických společenství

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely k možnosti zakládání energetických společenství a sdílení místně vyrobené elektřiny jejich členy. Ministerstvo o tom informovalo na webu. Zastánci komunitní energetiky návrh vítají, upozorňují však na ustanovení, které podle nich dává obchodníkům s energiemi možnost zabránit efektivnímu fungování společenství. Novela také zavádí ochranu sociálně zranitelného zákazníka.

"Tato novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky, která pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Věří, že novela povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i posílení energetické nezávislosti Česka.

Základem novely budou tzv.energetická společenství, jejichž členové budou mezi sebou navzájem moci sdílet energii, kterou si vyrobí. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek (SVJ), domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky. Hlavním účelem společenství by nemělo být vytváření zisku, ale poskytování hospodářských nebo sociálních přínosů svým členům. Jako příklady komunitní energetiky v praxi ministerstvo uvedlo výrobu elektřiny ze solární nebo větrné elektrárny v obci, výrobu elektřiny v bytových domech, výrobu elektřiny a následné sdílení v podniku.

Návrh novely zákona zavádí také definici sociálně zranitelného zákazníka. Jde o skupinu zákazníků, kteří se mohou dostat do zdravotních či socioekonomických potíží. Pro ně návrh zavádí vybraná ochranná opatření, jako je například zákaz odpojení od dodávky energie, nebo zvláštní přístup ke komunikaci mezi dodavateli a distributory energie.

Předložení novely uvítala Unie komunitní energetiky (UKEN). Podle ní totiž dá lidem příležitost být více aktivní v pokrývání svých energetických potřeb a být méně závislí na dodavatelích. Zároveň však upozorňuje na bod v návrhu, který může fungování společenství zkomplikovat. "Konkrétně se jedná o právo obchodníka s elektřinou jednostranně změnit podmínky smlouvy o dodávce elektřiny každému, kdo se zapojí do sdílení elektřiny. To v praxi může znamenat, že obchodník s elektřinou zvýší cenu za dodávanou elektřinu až do takové míry, aby nepřišel o žádný zisk. I když by tedy lidé od obchodníka díky členství v energetickém společenství odebírali méně elektřiny, mohli by za ni zaplatit podobnou cenu jako před sdílením,“ popsala právnička UKEN Eliška Beranová. Podle ní je to vůči členům energetických společenství diskriminační a odporuje to evropskému právu.

Na stejné ustanovení v novele upozornil také vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh. "Vláda nesmí ustoupit velkým energetickým firmám a dovolit jim trestat skokovým zvýšením ceny zákazníky za využívání sdílené elektřiny. Smyslem komunitní energetiky musí zůstat možnost získat místní čistou a levnou elektřinu a to i těm, kteří nemají vhodnou střechu na fotovoltaiku nebo dost peněz na její pořízení," uvedl. Podle něj je jinak předložení novely přelomovým okamžikem pro českou energetiku. "Energetika se díky odstranění bariér pro sdílení může dostat z části do rukou lidí a stát se záležitostí vzájemné spolupráce a podpory a nikoliv jen byznysu," podotkl.