MPO navrhuje pravidla pro ukládání elektřiny a sdružování malých výrobců

Praha - Nová pravidla pro ukládání elektřiny, pro řízení odběru a dodávek nebo pro sdružování malých výrobců z obnovitelných zdrojů přináší novela energetického zákona, kterou tento týden předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Návrh, který je nyní ve vládním připomínkovém řízení, také usnadní zákazníkům sledování, zda má jejich obchodník s elektřinou zajištěné dodávky, a zlepší dosažitelnost tarifů, které se mění podle vývoje velkoobchodních ven elektřiny.

Novela upravuje práva a povinnosti provozovatelů zařízení pro ukládání elektřiny, typicky velkých bateriových systémů. To usnadní řízení výroby a spotřeby elektřiny, které je zásadní pro stabilitu přenosových sítí. Ke stejnému cli by měla směřovat i pravidla pro flexibilitu lokálních výrobců a spotřebitelů energie a možnost sdružování malých výrobců do větší skupiny, která bude předvídatelnější z hlediska celkové výroby elektřiny.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) dnes v tiskové zprávě uvedl, že novela přinese modernizaci energetiky. "Domácnosti a firmy si budou moci mnohem lépe řídit výrobu a spotřebu elektřiny. Díky tomu sníží výdaje za energie a posílí svou energetickou nezávislost. Věřím, že tato novela dále podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a zajistí také větší stabilitu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů," uvedl.

Součástí novely jsou i opatření pro zlepšení postavení zákazníků. Návrh zavádí index zajištění obchodníka, na základě kterého budou muset obchodníci informovat, jaké množství elektřiny mají zajištěné pro dodávky svým zákazníkům v nadcházejících 36 měsících. Zákazníci budou mít právo ukončit smluvní vztah s obchodníkem, který nebude mít bezpečnou obchodní strategii. "Jedná se o reakci na krachy alternativních dodavatelů na podzim roku 2021, který způsobil řadě zákazníkům problémy. Tímto opatřením chceme zabránit opakování kauzy Bohemia Energy," uvedl Síkela.

Novela by také měla zvýšit dosažitelnost takzvaných dynamických tarifů navázaných na vývoj okamžitých cen elektřiny na velkoobchodním trhu. Obchodníci s nejméně 200.000 odběrnými místy je budou muset nabízet každému zákazníkovi, který o to projeví zájem a zároveň bude mít průběhové měřidlo spotřeby elektřiny. Zároveň budou muset zákazníky informovat o výhodách i rizicích takového tarifu.

Ministerstvo navrhuje, aby nová pravidla platila od 1. ledna 2025. Návrh ještě musí projednat vláda a následně Parlament. Ministerstvo nepředpokládá projednávání zákona ve Sněmovně ve zrychleném režimu.