MPO a ERÚ doporučují rychlý přechod od DPI

Praha - Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad (ERÚ) doporučují, aby lidé co nejrychleji od dodavatelů poslední instance (DPI) přešli ke standardnímu dodavateli energií. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) pak budou mít lepší cenu či mohou lépe řešit individuální problémy, například skrze splátkové kalendáře. Zároveň běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, zatímco DPI se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. Havlíček a předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček to řekli na dnešní tiskové konferenci. Ministerstva průmyslu a práce a ERÚ připravují opatření proti zdražování energií.

Elektřina a plyn výrazně zdražují. Dopadá to na domácnosti i podniky. Nového dodavatele energií si musí hledat 900.000 odběratelů skupiny Bohemia Energy, která skončila. Ukončení činnosti oznámily i další firmy. Lidé mají na nalezení nového dodavatele půl roku. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti, dodavatelé poslední instance. Řada lidí má teď platit násobně vyšší zálohy než dosud.

DPI jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).

"Pokud přejdou na standardního dodavatele, on si může kupovat energii na delší období, nikoli na krátké, kdy jsou ceny vysoké, to znamená, že bude mít levnější energii," řekl Havlíček.

Podle Trávníčka ERÚ apeluje na dodavatele energií, aby zákazníkům umožnili individuální dohody o splátkových kalendářích, především, co se týká záloh. Zároveň by dodavatelé měli nabízet i krátkodobé produkty, nikoli jen na dobu dvou či tří let.

Zároveň ministerstvo i ERÚ doporučují využít elektronických nástrojů při přechodu ke standardnímu dodavateli.

Představitelé obou institucí také upozornili na výrazný rozdíl v měsíčních zálohách u DPI a běžného dodavatele. Zatímco běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, DPI se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. "Vzhledem k tomu, že půjde o zimní měsíce, je tato spotřeba o poznání vyšší především u domácností, které elektřinou nebo plynem vytápějí. Přechodem k řádnému dodavateli si zálohy spotřebitelé opět rozloží podle průměru celoroční spotřeby, což sníží jejich výdaje na energie v nadcházejících měsících," uvedl už dříve mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Vláda kvůli vysokým cenám energií minulý týden schválila návrh novely zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela zamíří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci.

Zároveň se kabinet shodl na tom, že domácnosti nebudou od příštího roku platit poplatek za obnovitelné zdroje do výše průměrné spotřeby tří megawatthodin, jde o částku maximálně 1500 korun za rok.

Kabinet také schválil návrh na převedení části peněz z výnosů z prodejů emisních povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít asi o 17 miliard korun, které chce následně použít na zmírnění sociálních dopadů současného zvyšování cen energií. Nyní tyto peníze směřují do Modernizačního fondu. Změna by měla platit pro následující dva roky. Záměr kritizuje Svaz průmyslu a dopravy, podle kterého takový krok dopadne na firmy. Ministerstvo životního prostředí, pod které Modernizační fond patří, to odmítá.

Ministerstva a ERÚ připravují opatření proti zdražování energií

Ministerstva průmyslu a práce a Energetický regulační úřad (ERÚ) chtějí do několika dnů představit soubor opatření, která by zmírnila dopady růstu cen za energie na domácnosti. Obsahovat by měl sociální dávky i další kroky. Novinářům to po dnešním společném jednání řekli politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD), náměstek ministra průmyslu René Neděla a člen rady ERÚ Ladislav Havel. Možnosti řešení zatím podrobněji neupřesnili. Jednání budou pokračovat. Premiér Andrej Babiše (ANO) dnes zmínil dávku mimořádné okamžité pomoci.

"Přijdeme v řádu dnů se sérií jasných opatření, která lidem pomohou. Je potřeba nepodléhat strachu. Vláda a celá politická reprezentace se shodnou na tom, že v řádu dnů budou jasná opatření, aby se lidé nedostávali do exekucí a dluhových pastí," uvedl Povšík. Podle něj by lidé neměli "podléhat momentálním rychlým tlakům, aby okamžitě teď hned platili zálohové faktury".

Podle Babiše se jedná o vyplácení dávek. "Řešíme možnost poskytnutí další pomoci v rámci institutu mimořádné okamžité pomoci kromě snížení DPH a náhrady za POZE (poplatky z obnovitelných zdrojů energie), které už jsme avizovali. Tyto pomoci nejsou okamžité, proto chceme řešit tuhle záležitost," řekl po jednání tripartity Babiš.

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka hmotné nouze. Pro přidělení této podpory se podle zákona zkoumá příjem a majetek žadatelů a jejich blízkých i další skutečnosti. Získat ji mohou jen osoby ve vážné tísni.

Lidé mohou nyní pobírat dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Dosáhnou na něj ti, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi stanovenými normativními náklady a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi. Má pak dorovnat výdaje na bydlení tak, aby žadatelům zbylo na živobytí. Podle Povšíka se kvůli zdražování chystá legislativní úprava dávek.

Podle Neděly dávky představují jen "střípek" z řešení, které musí být ucelené. O souboru opatření budou ministerstva a regulátor dál jednat. "Na ERÚ máme nějaké nápady v mezích právního řádu, chceme to projednat podrobně," dodal Havel.