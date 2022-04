Možnost přispívat na platformě končí 9. května 2022

Konference o budoucnosti Evropy končí 9. května a s ní končí i možnost přispívat do platformy. Od spuštění platformy 19. dubna 2021 přispělo více než 50.000 účastníků, kteří se podělili o své nápady, komentovali nápady ostatních účastníků, podporovali nápady a organizovali akce konané po celé Evropě a informovali o nich.

Jejich příspěvky jsou nedílnou součástí tohoto jedinečného cvičení deliberativní demokracie. Byly analyzovány a sloužily jako podklady pro práci evropských občanských panelů a plenárního zasedání konference. Všechny dosud zveřejněné zprávy naleznete zde.

Konference o budoucnosti Evropy představuje pro evropské občany jedinečnou a příhodnou příležitost diskutovat společně o výzvách a prioritách Evropy. Příležitost vyjádřit se k dalšímu možnému vývoji Evropské unie tak má každý, bez ohledu na to, odkud pochází nebo čemu se věnuje profesně.

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se zavázaly, že budou Evropanům naslouchat a že se budou doporučeními občanů v rámci svých příslušných pravomocí zabývat.

Závěry z konference, které mají nasměrovat budoucí vývoj evropského projektu, by měly být k dispozici nejpozději na jaře 2022.

Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě společnému předsednictví. Trojice orgánů by následně měla co nejdříve rozhodnout, jak co nejúčinněji – v rámci svých pravomocí a v souladu se smlouvami EU – naváže na tuto zprávu pomocí konkrétních opatření.