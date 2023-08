Možná v Plzni nenastoupíme, hrozí spolumajitel Tobolu Kostanaj

Praha - obol Kostanaj dnes přiletěl k odvetě play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy v Plzni bez ruských fotbalistů a běloruského hráče, které má v kádru. Kazachstánský klub se je podle vyjádření spolumajitele Tobolu Alimžana Kaldijarova snaží do Česka dostat jinou cestou. Pokud ve čtvrtek nebudou moct hrát, je možné, že Tobol nenastoupí, uvedl Kaldijarov na instagramu. Mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík ČTK řekl, že Viktoria aktuálně nebude situaci komentovat. Podle Deníku se do celé věci vložil český premiér Petr Fiala, jenž měl hráčům přislíbit výjimku.

"Bohužel hráčům z Ruska a Běloruska nebylo umožněno odcestovat s námi. Pořád věříme, že se situace vyřeší, dostanou vízum a přicestují přes nějakou jinou zemi. Nastoupili bychom, pokud by nemohli hrát? Teď bych řekl, že spíš ne," uvedl Kaldijarov.

Tobol má v kádru ruského brankáře Ivana Konovalova, obránce Alberta Gabarajeva a záložníka Ivana Kirejenka a běloruského obránce Pavla Zabelina. Tři z nich nastoupili před týdnem v úvodním utkání, v němž Plzeň vyhrála v Kazachstánu 2:1. Na palubě letadla dnes po příletu do Prahy nebyli, potvrdil Deníku N mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

Server Sports.kz připomíná, že bojkotem zápasu by se Tobol vystavil nejen hrozbě kontumace, ale i vyřazením z evropských pohárů na delší dobu. Kostanaj v této sezoně přešla v kvalifikaci Konferenční ligy už přes tři soupeře a před soubojem s Plzní se představila ve třech zemích. Na stadionu finské Honky, Basileje ve Švýcarsku i v Dublinu proti Derry City ruští a běloruští hráči byli k dispozici a nastoupili.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území.

Podle výkladu Národní sportovní agentury by startu ruských a běloruských hráčů Tobolu na západě Čech nemělo nic bránit. "Ruští fotbalisté hrající za kazašský klub by podle našeho výkladu mohli nastoupit k utkání v Plzni, aniž by došlo k porušení vládního usnesení, jelikož jsou členy týmu nereprezentujícího Rusko ani Bělorusko," citoval Deník mluvčího Národní sportovní agentury Jakuba Večerku.

Zástupci ministerstva měli podle serveru opačný názor, do situace se ale údajně vložil premiér Fiala, který měl hráčům z Ruska a Běloruska slíbit, že dostanou výjimku. "Jsme připraveni postupovat tak, abychom nepoškodili zájmy a prestiž českých fotbalových klubů v Evropě," řekl Deníku mluvčí vlády Václav Smolka.

Vládní nařízení podle výkladu Národní sportovní agentury platí jen pro reprezentanty svých zemí. Přesto v červenci na tenisovém Prague Open nestartovaly žádné ruské ani běloruské hráčky poté, co policie na ruzyňském letišti jednu z nich nevpustila do Česka. Tenisté a tenistky z obou těchto zemí startují na turnajích pod neutrálním statusem a bez státních symbolů.