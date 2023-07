Možná si dám skleničku vína, řekl Kodeš k 50. výročí triumfu ve Wimbledonu

Londýn - Legendární tenista Jan Kodeš nemůže uvěřit, že od jeho vítězství ve Wimbledonu uběhne v pátek už 50 let. Výročí oslaví v Londýně sklenkou vína. Sedmasedmdesátiletý rodák z Prahy je letos zvláštním hostem v All England Clubu a zúčastní se i řady slavnostních akcí. V rozhovoru s novináři si přál, aby se dařilo českým zástupcům, zmínil především dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou.

Fotogalerie

"Když si člověk uvědomí, že je to už padesát let, tak tomu ani nechce věřit," uvedl Kodeš, který do dějiště Wimbledonu odcestuje ve čtvrtek. "U nás v rodině to ale nijak nepulzuje. Toho 7. července už budu v Londýně. Pravděpodobně si tam dám skleničku vína. Trofej mám jinak ve vitríně. Když jdu do pracovny, pokaždé na ni kouknu a pak tam něco udělám," doplnil.

Trojnásobný grandslamový vítěz si jediný triumf na travnatých dvorcích v Londýně připsal v ročníku, který ovlivnil bojkot řady předních tenistů kvůli sporu mezi světovou federací ITF a nově vzniklou hráčskou asociací ATP. Ve čtvrtfinále porazil Inda Vidžaje Amritraže, v semifinále domácího Rogera Taylora a v rozhodujícím utkání o titul předčil 6:1, 9:8, 6:3 Alexandra Metreveliho ze Sovětského svazu..

"Tam byl rozhodující tie-break ve druhém setu," vzpomínal Kodeš. "S Metrevelim to pro mě byl takový zodpovědný zápas. Měl jsem s ním pasivní skóre, prohrál jsem s ním Davis Cupy v Rusku a v Praze. Mělo to i nádech té politiky. Pořád mi psali: Nesmíš nechat Rusa vyhrát Wimbledon. Rozhodující zápasy byly ale spíše ve čtvrtfinále a semifinále, kde se vždy rozhodlo 7:5 v pátém setu," líčil.

Triumf přisuzuje i štěstí, že ve čtvrtfinále vypadl s Metrevelim Američan Jimmy Connors. "To jsem nikdy nepochopil a také mi to třeba pomohlo," řekl bývalý pátý hráč světa.

Vzpomíná také na organizaci, která vypadala před 50 lety zcela jinak. Hrálo se s bílými míči, na centrálním kurtu nebyla střecha, chyběla řada dalších kurtů, hráči si během výměny stran nesedali. "Atmosféra ale byla stejná, narváno lidmi," uvedl Kodeš. A když začalo pršet, byl to mazec. Během přerušení jsme byli většinou v šatnách. V té době ještě nebyla další místnost, kde bychom se mohli připravovat. Vše to vzalo obrovský vývoj," konstatoval Kodeš.

Do Wimbledonu jezdí každý rok, letos ho díky jubileu pozval předseda All England Clubu jako zvláštního hosta. Vedle hrazeného ubytování a letenek první třídou se může těšit na pozvání do královské lóže. Bude i na schůzi k nominaci do Síně slávy nebo na vyhlášení cen Philippa Chatriera. "Každý den se něco děje. Potkávám se samozřejmě s bývalými hráči, ať už jsou to vítězové nebo nevítězové. Vždy si máme co říct," uvedl Kodeš.

Jako hlavního favorita mužského turnaje vidí Srba Novaka Djokoviče, který útočí na rekordní 24. grandslamový titul a osmý ve Wimbledonu. "Když teď vyhrál Paříž (Roland Garros), znovu se nadechl, dostal sebevědomí a myslím, že bude hrát ve Wimbledonu suverénně. Uvidíme co Carlos Alcaraz, ale pro mě je Djokovič pořád favorit. A jsem zvědavý také na naši Petru Kvitovou. Ona má tu trávu ráda a umí na ní hrát. Kdyby to vyšlo, bylo by to hezké," podotkl.