Možná nám chyběla při šancích chladnokrevnost, řekl Kovář

Peking - Jen jedna střela ze čtyřiceti skončila v dánské brance při premiéře českých hokejistů na olympijských hrách v Pekingu. Národní tým měl šancí ke skórování dostatek, ale možná jim při nich podle útočníka Jana Kováře chyběl klid.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána přestříleli Dány vysoko 40:17, ale ujala se jen rána kapitána Romana Červenky švihem do růžku. Proto utkání ztratili těsně 1:2. "Těžko něco říkat. Výsledek mluví za vše. Nedokázali jsme najít cestu, jak dát góly," řekl Kovář novinářům.

Jednatřicetiletý útočník měl dvakrát nadějnou šanci na překonání brankáře Sebastiana Dahma, ale neuspěl. "Možná chyběla trošku chladnokrevnost, zachovat klid."

Hokejisté prohráli s Dány potřetí ze čtyř posledních zápasů a potřetí v řadě bylo skóre 2:1, přičemž dvakrát ve prospěch soupeře. Zdá se, že si Češi nevědí rady s jeho obranou. "Dobře brání. Tlačili jsme se tam, ale góly nedali," zopakoval Kovář, který startuje na olympijských hrách podruhé.

Trápení hokejistů v sezoně tak pokračuje, ani v sedmém zápase se nedočkali vítězství. Do šancí se dostávají, radost z gólů si ale moc neužívají. "Musíme si odpočinout, rozebrat to a připravit se na další zápasy. Přemýšlet o tom, co bylo, je zbytečný," řekl Kovář a doufal, že v pátek proti Švýcarům už hokejisté předvedou lepší výkon.

Češi hráli v červených dresech s bílou části na vršku, Dánové měli stejné barvy vyvedné v obráceném gardu. Občas se ve spletitých situacích dalo hráče splést. "Je to podobný na mistrovstvích i teď, dresy vypadají čím dál víc stejně, ale aréna je do modra, tak se v tom líp orientovalo," řekl Kovář.