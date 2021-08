MOV ustanovil kvůli případu Cimanouské disciplinární komisi

Tokio - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ustanovil disciplinární komisi, jež se bude zabývat případem běloruské atletky Krysciny Cimanouské. Čtyřiadvacetiletá sprinterka uvedla, že ji běloruští funkcionáři nutili k odletu z olympijských her v Tokiu do vlasti. Cimanouská místo toho dnes odcestovala do Vídně.

Mluvčí MOV Mark Adams řekl, že disciplinární komise vyslechne reprezentačního trenéra Jurije Mojseviče a funkcionáře Artura Šumaka. Tito dva běloruští funkcionáři údajně Cimanouskou nutili, aby se kvůli kritickým výrokům na sociálních sítích na adresu vedení týmu vrátila předčasně do vlasti.

Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum. Pomoc atletce nabídly i české úřady, spojil se s ní Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Podle médií dnes Cimanouská na letišti Narita nastoupila do letadla směřujícího do Vídně. Není jasné, zda z rakouské metropole zamíří následně do Polska.