Motorkář vjel na D48 do protisměru a srazil se se dvěma auty

Frýdek-Místek - Kvůli nehodě motocyklisty a dvou osobních aut je v Dobré u Frýdku-Místku v obou směrech uzavřena dálnice D48. Motorkář vjel z neznámých příčin do protisměru. Vrazil do jednoho auta a po nárazu byl odmrštěn na druhé. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Bližší informace zatím nejsou známy, ale motorkář utrpěl zřejmě těžká zranění.

Nehoda se stala po 17:00. V autech cestovalo více lidí, kromě motorkáře ale byla zřejmě zraněna jen řidička jednoho z vozů. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému.