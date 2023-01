Motor zabral a vyhrál v Liberci Vopelkovým gólem v prodloužení 3:2

Liberec - Hokejisté Liberce podlehli ve 36. kole extraligy na svém ledě Českým Budějovicím 2:3 v prodloužení. Bílí Tygři tak nenavázali na vítězství proti Olomouci a Spartě, na domácím ledě neuspěli po čtyřech výhrách v řadě. Naopak hostující Motor se dočkal úspěchu po třech vystoupeních bez bodového zisku. Jihočeši skórovali jako první, pak prohrávali, ale v čase 61:51 rozhodl útočník Lukáš Vopelka.

Hned v úvodních sekundách měl dobrou příležitost hostující Gulaš, gólman Kváča byl však připraven. Na opačné straně zase z protiútoku prověřil Hrachovinu Ordoš. Poté měl na holi vedoucí gól Pech, ani nadvakrát ale Kváču nepřekonal. Blízko gólu byl v polovině první třetiny Ordoš, Hrachovinovi však pomohla levá tyčka.

Do vedení tak šli ve 13. minutě Jihočeši, když se ihned po vhazování do puku opřel Gulaš a střelou nad Kváčův beton otevřel skóre. Bílí Tygři ale měli připravenou rychlou odpověď - v přesilovce doklepnul Filippiho střelu do sítě Vlach a vyrovnal. Liberečtí navíc ještě do první přestávky dokázali otočit skóre. Najman vyhrál buly na Flynna a ten pohotovou ranou k tyči poslal domácí do vedení.

Na začátku druhé části měl na hokejce vyrovnání Strnad, Kváča ale předvedl skvělý zákrok. Českobudějovičtí měli následně k dispozici početní výhodu, nesehráli ji ale vůbec dobře. Přesilovku si zahráli také Bílí Tygři a Hrachovina musel vytáhnout dobrý zákrok proti Flynnově tvrdé ráně.

Skóre se tak znovu měnilo až ve 35. minutě. V přesilové hře Čachotský našel mezi kruhy volného Percyho a ten střelou pod horní tyčku vyrovnal na 2:2. V závěru druhé dvacetiminutovky mohl Liberci ještě vrátit vedení Melancon, Hrachovina ale jeho sólo vychytal.

Ve třetím dějství nejprve dvakrát zahrozil Vlach, Hrachovina ale svou branku uhájil. Na opačné straně ujel domácí obraně Strnad, tváří v tvář Kváčovi však neuspěl. Liberečtí měli poté k dispozici přesilovou hru a zasypali Hrachovinu sprškou střel, hostující brankář ale odolal. Domácí se i nadále tlačili do útoku a snažili se strhnout všechny body na svou stranu. Obrovskou šanci měli Birner a Faško-Rudáš, kotouč až do sítě ale neprotlačili. Zápas tak dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase mohl rozhodnout Pech, který po přihrávce Gulaše pálil do odkryté branky. Gólovou radost mu ale fantasticky překazil tygřím skokem Kváča. O chvíli později už se ale Motor dočkal, když mu bod navíc povedeným bekhendovým blafákem zajistil Vopelka.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Utkání jsme nevyhráli, takže nemůžeme být spokojení. Na druhou stranu musím dát kredit soupeři, který odehrál výborný zápas podobným stylem, jaký se hraje v play off. Bylo vidět, že hrají opravdu o život, ve většině utkání nás přepracovali."

Roman Fousek (České Budějovice): "Povedl se nám vstup do utkání, což pro nás v předchozích zápasech neplatilo. V závěru první třetiny nás zbrzdila oslabení, ale i přes dva inkasované góly jsme se nesesypali. Hráči plnili naše pokyny a přineslo nám to ovoce v podobě vyrovnávacího gólu. V prodloužení jsme byli odměněni bodem navíc. Je to pro nás velké povzbuzení do dalších zápasů."

Bílí Tygři Liberec - HC Motor České Budějovice 2:3 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. J. Vlach (Ordoš, Filippi), 18. Flynn (A. Najman) - 13. Gulaš (Čachotský, Pech), 35. Percy (Čachotský, Pech), 62. Vopelka (Vráblík). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Kajínek, J. Svoboda. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 5656.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Kolmann, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Frolík. Trenér: Augusta.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis - Gulaš, Pech, Čachotský - Valský, M. Hanzl, Strnad - Karabáček, Vopelka, Dzierkals - V. Tomeček, M. Toman. Trenér: Čermák.