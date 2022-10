Motor se proti Plzni pokusí utnout sérii proher, bude hrát za kouče Modrého

Praha - Hokejisté Českých Budějovic se pokusí ve čtvrteční předehrávce 13. kola extraligy proti Plzni ukončit sérii devíti porážek. Motor se po vydařeném vstupu do soutěže, kdy vyhrál třikrát za sebou, dostal do krize a propadl se z čela tabulky na předposlední místo. Proti Plzni budou Jihočeši usilovat o první výhru od 20. září. Pokud neuspějí, bude odvolán kouč Jaroslav Modrý, který dostal po dnešní schůzce klubového vedení ultimátum.

"Není to pro nás jednoduchá situace, trenér Modrý Motor dovedl v minulé sezoně k velkému úspěchu a jeho práce si vážíme, ale po devíti porážkách je nutné přistoupit ke konkrétním krokům. Rozhodli jsme, že hlavní trenér dostane ještě příležitost vést mužstvo, pokud Motor vítězně zvládne nejbližší utkání s Plzní. V opačném případě se naše cesty bohužel rozejdou," řekl generální manažer Stanislav Bednařík.

Modrý bral po úterní porážce na ledě Kladna nelehkou situaci týmu s nadhledem, ačkoliv bylo zřejmé, že série porážek výrazně ohrožuje jeho pozici na střídačce. "Není to pro mě nepříjemné. Je to krásný test. Teď se o sobě učím, učím se o svých hráčích a naší organizaci, jak se k této situaci postavíme. Beru to jako výzvu. Jdu pracovat, připravím se a budu se snažit být lepší," řekl kouč.

Opět zdůraznil, že hráči musejí zlepšit výkon. "Každý musí přinést něco na stůl, abychom měli jako tým úspěch. Soutěž není jednoduchá, jsou v ní týmy, které mají tradici, hrdost a výborné hokejisty," uvedl bývalý úspěšný obránce. Řada jeho svěřenců podle něj zůstává za očekáváním. "Plno kluků se nám pořád schovává a tím pádem nemáme dost (síly), abychom přesunuli váhy na naši stranu," podotkl Modrý.

Českobudějovičtí mají zároveň problém se složením týmu. Dlouhodobě je mimo hru elitní obránce Stuart Percy, ze zápasu na Kladně předčasně odstoupili zraněná brankářská jednička Dominik Hrachovina i kapitán a nejproduktivnější hráč týmu Milan Gulaš.

Plzeň prohrála tři z posledních čtyř zápasů, ve dvou předchozích utkáních ale naznačila zlepšení. Po nedělní výhře nad Litvínovem následovala doma porážka s Mladou Boleslaví 1:2 po nájezdech.

Zisk čtyř bodů ze šesti možných i úterní výkon proti Středočechům kouč Petr Kořínek. "Chtěl bych kluky pochválit, jak byli obětaví a kolik zblokovali střel. Takhle musíme jít dál. S koncovkou se trápíme, čekáme více od zkušených hráčů, ale věříme, že to z jejich strany přijde," prohlásil Kořínek.

Obránce Michal Houdek věří, že bodová řada bude narůstat a další příspěvek na konto přidají Indiáni již ve čtvrtek. "Českým Budějovicím se také tolik nedaří a čekám o to větší boj. Tabulka je našlapaná. Potřebujeme každý zápas bodovat. Může to být další cenný bod z Budějovic, ale samozřejmě doufáme, že jich tam získáme co nejvíce," uvedl Houdek.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 13. kola: HC Motor České Budějovice (13.) - HC Škoda Plzeň (11.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 12 zápasů/13 bodů (8 branek + 5 asistencí) - Aleksi Rekonen 12/12 (5+7). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 2,91 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,03 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 5,11 a 82,61 - Miroslav Svoboda 2,47 a 92,75, Dominik Pavlát 3,04 a 88,89. Zajímavosti: - České Budějovice po úvodní sérii tří zápasů bez ztráty prohrály devětkrát v řadě a získaly jen tři body. - Motor doma bodoval ve všech pěti zápasech v sezoně, ale po úvodních dvou výhrách třikrát za sebou prohrál. - Plzeň dvakrát za sebou bodovala, ale prohrála tři z posledních čtyř utkání.- Škoda vyhrála venku dva z uplynulých tří duelů. - Plzeň bodovala s Motorem od jeho návratu mezi elitu před sezonou 2020/21 v sedmi z posledních osmi zápasů a z toho pětkrát vyhrála - Plzeň se utkala s Českými Budějovicemi na konci srpna v přípravě a vyhrála doma 4:1. - Plzeňský útočník Petr Kodýtek může sehrát 300. zápas v extralize.

Tabulka:

1. Pardubice 12 4 4 3 1 34:25 23 2. Vítkovice 12 6 1 2 3 37:30 22 3. Mladá Boleslav 12 5 3 0 4 28:21 21 4. Brno 12 5 3 0 4 38:32 21 5. Liberec 11 2 4 5 0 33:25 19 6. Olomouc 10 5 2 0 3 26:18 19 7. Hradec Králové 11 5 1 1 4 23:23 18 8. Třinec 10 5 0 2 3 27:25 17 9. Sparta Praha 11 4 2 1 4 32:31 17 10. Karlovy Vary 11 4 2 0 5 31:37 16 11. Plzeň 12 3 1 2 6 31:35 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 19:33 13 13. České Budějovice 12 3 0 3 6 27:39 12 14. Litvínov 12 2 0 3 7 26:38 9