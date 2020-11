Motokrosař Podmol bude na Dakaru startovat s vlastním týmem

Praha - Motocyklový jezdec Libor Podmol se představí na lednové Rallye Dakar pod hlavičkou vlastního týmu. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu byl doposud členem týmu Orion Moto Racing Group, dva měsíce před startem legendární soutěže se však rozhodl osamostatnit. Hlavním důvodem bylo, že Podmola a tým manažera Ervína Krajčoviče podporují různí sponzoři.

"Po několika týdnech vyhodnocování jsem se nakonec rozhodl jít vlastní cestou v nejtěžší motoristické výzvě. S týmem se rozcházím v dobrém a s šéfem Ervínem Krajčovičem budu nadále v kontaktu," uvedl Podmol v tiskové zprávě. Jezdec, který formálně splnil podmínky startu na Dakaru na začátku října úspěchem na Andaluské rallye ve Španělsku, si založil Podmol Dakar Team.

"Náš tým má svoje partnery, Libor zase své. Je to těžké, protože samozřejmě každý z nich by se rád prezentoval v co největší možné míře. My to v tuto chvíli nejsme schopni skloubit, protože tým i Libor máme své závazky. Přestože jsme byli přesvědčeni, že to půjde, tak i díky aktuální situaci, která ve světě panuje, to možné není," uvedl Krajčovič.

Elitní světový freestyle motokrosař s týmem, jehož členem je i Milan Engel a Martin Michek, úzce spolupracoval pět měsíců. Podmol pod hlavičkou MRG absolvoval tři soutěže a několik testů. Teď se bude o vše starat sám. "Věřím, že to zvládnu. Spolehnout se jen na sebe bylo pro moji kariéru vlastně nutností. Nebude to pro mě nic nového," prohlásil vítěz prestižních X-Games.

Na premiéru na Dakaru se intenzivně připravuje. "Věřím, že se po fyzické stránce dokážu dát do životní formy. Spolupracuji se třemi trenéry. Řeším s nimi například reflexy, mozek, vytrvalost, výživu a provádím Wim Hofovo dechové cvičení," řekl Podmol, který na motorce trénuje s Janem Brabcem. "Má u sebe skvělé tréninkové dráhy, kamarádíme už od mládí, kdy jsme v roce 2001 bojovali o titul mistra republiky v motokrose," dodal Podmol.