Motocyklový jezdec König bude startovat v superbikovém MS

Praha - Motocyklový jezdec Oliver König bude v letošním roce startovat v mistrovství světa superbiků, podepsal smlouvu se španělským týmem Orelac Racing Kawasaki. Devatenáctiletý český talent se do elitní kategorie přesune ze šampionátu třídy supersport 300.

"Zprávu o angažmá jsem se dozvěděl přesně 24. prosince a byl to nejlepší dárek, který jsem mohl dostat. I když je to velký skok, smysl to dává. Litrové motorky mi sedí a věřím, že to zvládnu,“ uvedl König na dnešní on-line tiskové konferenci.

Start v superbikovém MS si pražský rodák vyzkoušel již v minulé sezoně, kdy se představil v posledním závodě sezony v Indonésii. Na bodované pozice sice podle očekávání nedosáhl, svým postupným zlepšováním prý ale přesvědčil zástupce španělského týmu, aby jej pro letošek angažovali.

"Kawasaki sbírá data, viděli Olivera, jak za víkend pořád na litrové motorce zrychloval v těžkých deštivých podmínkách. A to i když v tréninku moc nenajezdil. Určitě si toho všimli," uvedl jezdcův manažer Miloš Čihák. Poukázal na to, že König v kvalifikaci ztratil jen šest desetin sekundy na bývalého mistra světa v kategorii Moto2 Tita Rabata ze Španělska.

Königa čekají velké změny, bude závodit s elitními světovými jezdci na výrazně výkonnějším motocyklu. "Bude to velký skok, protože jdu z motorky, která měla 50 koní, na stroj se 250 koňmi. Jenže na litrové motorce se cítím o dost lépe. Je to více o jezdci než o tom, jestli se umím vyvézt a jak je motorka silná. Je to o tom, jestli má závodník cit a koule na to brzdit později. A to mi vyhovuje, protože nejsem ten klasický obloučkář, co se vyváží za jinými," uvedl König.

Nová sezona superbikového MS bude zahájena v dubnu ve Španělsku, na konci července seriál stejně jako loni zavítá do Mostu. König si před sebe žádné cíle nedává, bude hlavně sbírat zkušenosti. "Podmínkou smlouvy se španělským týmem bylo, abych si nekladl cíle. Chci se poučit z chyb, které jsem udělal v Indonésii, a postupně předvádět progres, který má smysl. Na tom litru se učí stále každý, ale je to neuvěřitelně zábavná motorka," dodal König, který se stane šestým pravidelným českým účastníkem seriálu.