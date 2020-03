Motocyklové unikáty soutěží na Motosalonu v Custom Grand Prix

Stánek značky Harley-Davidson na mezinárodním veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon, který začal 5. března 2018 na brněnském výstavišti. Veletrh potrvá do 8. března.

Stánek značky Harley-Davidson na mezinárodním veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon, který začal 5. března 2018 na brněnském výstavišti. Veletrh potrvá do 8. března. ČTK/Šálek Václav

Brno - Stovka motocyklů, které na celém světě existují pouze v jediném exempláři, na brněnském výstavišti soupeří v deseti kategoriích klání Custom Grand Prix, tedy v soutěži na míru postavených nebo upravených motorek. Soutěž je oficiálním semifinále mistrovství světa, řekl ČTK na veletrhu Motosalon pořadatel soutěže Ondřej Hrůza.

"Custom motorky jsou opravdu každá jiná, každá je originál. V televizi můžete vidět, že někteří lidé si nechávají stavět motorky opravdu nákladné, každá součástka je od jiného dodavatele a korunuje to lakýrnické dílo. Takové motorky ale často nejsou vůbec určené k ježdění," upozornil Hrůza.

Jde o stroje určené spíš na výstavy. Jsou sice krásné, ale nebývají pohodlné, navíc je u nich důležitější design než funkce, takže by se při používání mohly odřít nebo jinak poškodit.

"Trend u nás je opačný, lidé v Česku chtějí na custom motorkách jezdit. Místo velkých staveb se tak vrací k reinkarnacím takzvaných cafe racerů, které se stavěly na přelomu 50. a 60. let minulého století. Jsou to motorky minimalistické, cokoliv, co není potřeba k jízdě, se z nich sundavá. Vychází také mnohem levněji," popsal Hrůza.

Na Custom Grand Prix jsou ale k vidění jak obrovské a nádherně lakované stroje, tak i jednoduché modely, které slouží spíš pro radost z jízdy. I proto se budou modely hodnotit v deseti kategoriích.

"Soutěžící se jednak hodnotí navzájem s tím, že nesmí hlasovat pro vlastní stroj, ale právo veta má třináctičlenná porota, ve které je šest certifikovaných porotců a další odborníci, kteří ale vlastní stroj v soutěži nemají," uvedl Hrůza.

Pro ty, kdo se stavbami nebo přestavbami motorek zabývají, je takováto soutěž jako olympiáda. Její výsledky se soutěžící i návštěvníci Motosalonu dozví v neděli odpoledne, v poslední den konání veletrhu.