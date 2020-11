Motocyklista Salač byl v kvalifikaci ve Valencii šestnáctý

Valencie - Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Evropy silničních motocyklů 16. místo a v neděli odstartuje do závodu Moto3 z šesté řady. Na mokré trati ve Valencii byl nejrychlejší britský jezdec John McPhee.

Osmnáctiletý Salač měl v souhrnu pátečních tréninků pátý čas, ale v dešti se mu dnes dařilo mnohem méně. "Do kvalifikace nám začalo pršet, to jsem nechtěl, přál jsem si sucho. Sice vím, že jsem rychlý i na vodě, ale pršelo opravdu hodně. V některých zatáčkách jsem měl aquaplaning a v každém dalším kole to bylo složitější," uvedl Salač v tiskové zprávě.

V závěrečném volném tréninku předtím skončil čtyřiadvacátý, když nasadil opatrnější tempo, a přesto se nevyhnul pádu. "Po druhém výjezdu z boxů jsem spadl ve čtvrté zatáčce. Vůbec nevíme proč, jestli jsem najel na nějakou nečistotu, protože bez brzdy v malém náklonu mi úplně ustřelilo přední kolo. Každopádně nic velkého, já i motorka jsme v pořádku," řekl český jezdec.

V kvalifikaci ho pak nejrychlejší poslední kolo vyneslo alespoň na 13. místo, jenže jediný čas pod minutu a 54 sekund mu rozhodčí posléze škrtli. "Nakonec jsem zajel čas okolo dvanáctého místa, bohužel to kolo mi opět strhli, takže zítra budu startovat jako šestnáctý. Nemyslím si, že to bude problém, jde tady dobře předjíždět a bude to první suchý den," doplnil Salač, jehož závod začne v 11:00.

Spolu s McPheem se do první řady na nedělním startu postaví Ital Celestino Vietti a španělský lídr šampionátu Moto3 Albert Arenas.

Kvalifikace na Velkou cenu Evropy, závod MS silničních motocyklů ve Valencii

Moto3: 1. McPhee (Brit./Honda) 1:52,252, 2. Vietti (It./KTM) -0,411, 3. Arenas (Šp./KTM) -0,569, ...16. Salač (ČR/Honda) -2,450.