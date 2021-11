Motocyklista Engel pojede v lednu Dakar bez asistence

Praha - Motocyklový jezdec Milan Engel se v lednu při svém osmém startu na Rallye Dakar poprvé představí v kategorii "Original by Motul" vypsané pro závodníky bez asistence. Člen týmu Orion Moto Racing Group tak nebude mít k dispozici mechanika a bude moct využít jen omezený počet náhradních dílů a nářadí.

"Dlouho jsme nad tím přemýšleli. Dali jsme si dohromady plusy a minusy a zjistili jsme, že jak pro Milana, tak pro tým bude nejlepší variantou vyzkoušet si tuto výzvu," uvedl týmový manažer Ervín Krajčovič, který věří, že Engel bude patřit mezi hlavní favority kategorie navazující na první ročníky slavné rallye.

Třicetiletý motocyklista se ještě zotavuje po říjnovém pádu na Marocké rallye, na které si zlomil klíční kost. Přestože má v těle devět šroubů, nepochybuje, že bude v lednu připraven na Dakaru startovat.

"Bude to výzva. Určitě mě čeká úplně nová zkušenost. Uvidím, jestli budu muset trochu pozměnit strategii a o něco šetřit jak sebe, tak motorku. To ale budu zjišťovat za pochodu. Dakarový speciál jsem za svoji kariéru opravoval nespočetněkrát, takže věřím, že si s případnými problémy dovedu poradit," uvedl Engel. Jeho maximem na Dakaru je 15. místo z roku 2019. Letos byl osmnáctý.

Rodák z Jablonce nad Nisou sice pojede sám, ale bude plnohodnotným členem MRG. "Milanovi na Dakar připravíme vše stejně tak, jakoby jel s mechanikem a byl s námi pod jedním stanem. Techniku od nás má novou, stoprocentně připravenou včetně upraveného motoru. Jsou díly a komponenty, které pokud zničí, mu můžeme dát. Zažádali jsme si u organizátorů, abychom byli v bivaku umístěni co nejblíže zázemí Original by Motul, aby to k nám Milan neměl daleko," uvedl Krajčovič.

Hlavní hvězdou týmu bude motocyklista Martin Michek, jenž letos obsadil 10. místo. V kategorii Dakar Klasik se představí s vozem Mercedes posádka Martin Čábela, Olga Lounová.