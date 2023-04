Moták: K titulu nás dovedly bojovnost, obětavost a maximální chuť vyhrávat

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Kouč třineckých hokejistů Zdeněk Moták před rokem hned na začátku svého působení u týmu Ocelářů prohlásil, že přichází, protože chce být úspěšný. Měl trochu nevděčnou úlohu navázat na Václava Varaďu, jenž dovedl Slezany ke zlatému hattricku. Moták si prožil na střídačce nelehké chvíle, když si musel vyslechnout volání diváků po změně na trenérském postu, ale nakonec se v roli hlavního kouče dočkal prvního mistrovského titulu.

Co k němu Oceláře dovedlo? "Bojovnost, obětavost, maximální zkušenost a také maximální chuť vyhrávat. To mužstvo chce vyhrávat," řekl novinářům osmapadesátiletý kouč během oslav na ledové ploše po výhře 4:1 nad Hradcem Králové, díky níž Třinec uzavřel finálovou sérii a připojil už čtvrtý titul v řadě.

Jeho svěřenci při dvou předchozích mečbolech zaváhali, ale třetí už dokázali proměnit. "Byl to šestý zápas. Už toho moc nevymyslíte. Nějakou změnu můžeš udělat, ale už toho není moc. My jsme si řekli, že budeme hrát jinak než ten pátý zápas, který nám v Hradci nevyšel. Hráli jsme jinak. A hráli jsme dobře. Hráli jsme tak, jak to umíme. Dnes jsme hráli právě tak, jak jsme si to představovali celý rok. A zaslouženě jsme vyhráli," uvedl Moták.

Přiznal, že po vyrovnání Východočechů ve třetí třetině na 1:1 mu bylo všelijak. "Těžká chvíle, tam to bylo opravdu těžké. Ale samozřejmě pořád věříš v dobrý konec. Je důležité, že jsme to zvládli a že ten tým udělal maximum, abychom to zvládli a byli úspěšní. Je to skvělé. A zároveň je to strašná úleva," prohlásil Moták.

Diváci ocenili práci, kterou na třinecké střídačce odvedl, skandováním jeho jména. "Já už jsem to tady jednou zažil," odvětil Moták s pousmáním a připomínkou toho, kdy třinečtí příznivci volali po jeho odvolání. "Je to ukázka toho, jak je hokejový život krásný i pomíjivý. Já jsem se z toho nepos... a ti lidé na to mají v určitém momentu nárok. Jsem rád za to, jak to dnes dopadlo. Nemám to lidem za zlé. Jsem rád, že nás podporovali a fandili nám, ta euforie je teď skvělá," pochvaloval si Moták.

V úspěch sám věřil, i když se mužstvu v základní části nedařilo. "Ty myšlenky jsou různé. Víš, že máš dobré mužstvo. My jsme ty zápasy v závěru základní části prohrávali o gól nebo v prodloužení. Věděl jsem, že mužstvo tu sílu má. Ta cesta nebyla vůbec jednoduchá, neměli jsme pokaždé jasné slunečné dny, ale mužstvo ukázalo obrovský charakter a zaslouží dík. Byla to dřina. Dřina jak sviňa, ale stálo to za to," řekl Moták,

Hráči bývají po play off vyčerpaní, hrají s řadou šrámů, ale spoustu sil a energie stála úspěšná cesta za obhajobou titulu také jeho samotného. "Moc sil slavit nemám. Domů teď nepůjdu, ale moc sil na oslavy už opravdu nemám," řekl Moták, jenž v roli asistenta Vítkovic prožil v roce 2011, jaké to je čelit Třinci v boji o zlato. Tehdy se musel spokojit se stříbrem, o 12 let později už si ale mohl naplno vychutnat vítěznou radost.