Most jako první město v republice otestuje vodíkový autobus v provozu

Vodíkový autobus Caetano, který by měl být od 6. do 8. prosince 2022 na lince č. 17 Dopravního podniku města Mostu a Litvínova zkušebně zařazen do běžného provozu městské hromadné dopravy, 5. prosince 2022, Most. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Most jako první město v České republice otestuje autobus na vodík v běžném provozu. Během tří dnů najede 600 kilometrů na trase s řadou převýšení. Z výfuku mu jde pouze vodní pára. Dopravní podnik dnes vůz představil veřejnosti. Cílem je vyzkoušet možnosti vozidla, které by v budoucnu mohlo nahradit naftové vozy městské hromadné dopravy. Testování se koná díky zapojení České vodíkové technologické platformy do celoevropského projektu, jehož záměrem je dostat do ulic evropských měst až 310 vodíkových autobusů.

Autobus bude jezdit od úterý do čtvrtka na lince 17. "Mobilní plnicí stanice je zaparkovaná u nás, autobus by měl v provozu vydržet celý den," řekl ČTK ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Vozidlo je dlouhé 12 metrů. "Má troje dveře, cestující ani nepoznají rozdíl. Pouze z výfuku vychází jen pára," řekl Jan Sochor, analytik z České vodíkové technologické platformy. Rozdíl podle řidiče Michala Šlejtra není ani v řízení. "Ovládá se stejně jako naftový, pouze startování je trochu složitější. Jízda je plynulejší, protože to nemá převodovku," řekl Šlejtr, který má za sebou on-line školení k ovládání vodíkového vozu.

Dopravní podniky podle Dunovského budou muset mít do roku 2026 určitý podíl bezemisních vozidel. "My máme zatím všechny autobusy naftové. Teď připravujeme strategii, která se týká obměny vozového parku, takže jsme rádi, že si můžeme vodíkový autobus v ostrém provozu vyzkoušet," uvedl Dunovský. Autobus poskytla společnost CaetanoBus. V příštím týdnu vodíkový autobus vyzkouší v Ostravě.

Vodíkový autobus předvedl už v červnu Dopravní podnik Ústí nad Labem, v provozu tehdy nebyl. Krajské město počítá s nákupem dvaceti vozidel na vodíkový pohon. V přechodu k vodíkové mobilitě je zatím největší překážkou podle Dunovského cena, bez podpory z Evropské unie je jejich nákup velmi nákladný. Obecně se podle Sochora udává, že vodíkové autobusy jsou třikrát dražší než naftové. "Zatím je cena kolem 600.000 euro (cca 14,6 milionu Kč) za jeden, protože palivové články se dosud nevyrábí sériově," uvedl Sochor.

Na severu Čech vodík vyrábí v Litvínově Unipetrol a v Ústí nad Labem Spolchemie. Existují výrobní kapacity technologií umožňující skladování a distribuci stlačených plynů, v regionu působí firmy, které mají kapacity na vybudování a provozování plnicích stanic. Pilotní vodíková stanice má vzniknout na čerpací stanici v Litvínově. Ústecký kraj je členem vodíkové platformy. Vodík je podle hejtmana Jana Schillera pro region logickým řešením přechodu na nové zdroje energie, proto bude krajská samospráva podporovat budování vodíkového hospodářství.