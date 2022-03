Moskva znovu slíbila otevření koridorů, vedou do Ruska

Kyjev - Ruská armáda hodlá dnes otevřít humanitární koridory v několika ukrajinských městech, včetně Kyjeva, aby umožnila odchod civilistů. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Podle map ruské agentury RIA Novosti ovšem některé koridory vedou jen do Ruska a do Běloruska, což ukrajinský prezidentský mluvčí označil za "naprosto nemorální", upozornila agentura Reuters.

Kyjev podle Reuters oznámil, že s Moskvou jedná. Předchozí podobná oznámení o vytvoření tras pro bezpečnou evakuaci civilistů ale skončila bez výsledku. Ruská strana slíbila, že palbu dnes zastaví od 08:00 SEČ. Aktuální informace o situaci zatím nejsou k dispozici

"Koridory, které budou rovněž otevřeny ve městech Charkov, Mariupol a Sumy, jsou zřizovány vzhledem k tamní katastrofální humanitární situaci, jakož i na osobní žádost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona," uvedlo ruské ministerstvo. Tras má být celkem šest.

Podle map publikovaných agenturou RIA Novosti povede humanitární koridor z Kyjeva do Běloruska a civilisté z Charkova budou moci projít pouze do Ruska. Koridory z Mariupolu a z města Sumy povedou do Ruska i do jiných ukrajinských měst, poznamenal Reuters. Podle agentury TASS koridor z Kyjeva vede do běloruského Homelu s následnou leteckou přepravou do Ruské federace.

"Je to zcela nemorální příběh. Lidské utrpení je využíváno k vytvoření kýženého obrázku v televizi," sdělil Reuters mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Jde o ukrajinské občany, měli by mít právo evakuovat se v rámci ukrajinského území," zdůraznil mluvčí.

Také vojenský poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč zdůraznil, že každý Ukrajinec by měl mít právo se rozhodnout, kam se chce přesunout. Evakuaci do Ruska nedoporučil.

Ukrajinské ženy, starší lidé a děti prchají před ruskou armádou opačným směrem - na Západ, poznamenala ruská služba stanice BBC. Jen Polsko přijalo během deseti dnů od začátku ruské invaze na milion uprchlíků a celkový počet Ukrajinců prchajících před boji podle odhadů OSN dosáhl 1,5 milionu.

Klid zbraní ruská armáda vyhlásila u východoukrajinských měst Mariupol a Volnovacha již v sobotu. Místní úřady ale uvedly, že musely evakuaci civilního obyvatelstva odložit, protože ruské jednotky příměří nedodržovaly. Ruská strana naopak z porušení příměří obvinila ukrajinské síly. Podobná situace nastala na východě Ukrajiny i v neděli, kdy evakuační snahy kvůli bojům ztroskotaly.

"Požadujeme od ukrajinské strany, aby důsledně plnila všechny podmínky pro vytvoření humanitárních koridorů v uvedených oblastech a aby zajistila organizovaný odchod civilistů," sdělilo dnes rovněž ruské ministerstvo. Ruské síly podle něj budou operaci nepřetržitě monitorovat.

Z Luhansku je hlášen silný výbuch, podle úřadů se ozval ze skladiště nafty

Východoukrajinským Luhanskem, který se nachází na území ovládaném proruskými separatisty, otřásl dnes ráno silný výbuch. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na svého zpravodaje a místního činitele. Ten tvrdí, že explozi způsobily ukrajinské ozbrojené síly, které zasáhly skladiště nafty. Podle agentury TASS zatím nejsou informace o obětech.

"Ukrajinské ozbrojené síly udeřily na skladiště nafty v Luhansku," prohlásil podle ruské tiskové agentury poradce vůdce separatistické republiky Rodion Mirošnik, podle něhož sklad zasáhl "přílet něčeho těžkého, možná (raketa) Točka-U".

Zastoupení samozvané Luhanské lidové republiky (LNR) při Společném kontrolním a koordinačním středisku (JCCC) podle Interfaxu tvrdí, že ukrajinské ozbrojené síly ostřelovaly Luhansk z taktického raketového systému Točka-U. TASS píše, že hoří palivové nádrže. Kyjev se zatím podle dostupných informací nevyjádřil.

"V LNR před několika minutami vybuchlo, podle předběžných informací, skladiště nafty. Uvádí se, že bylo už několik let pozastaveno," citoval Unian informaci telegramového kanálu "Ukrajina nyní". Podle Unianu zatím podrobnosti nejsou známy.

Při ostřelování Charkova byla poškozena televizní věž

Ruská armáda v noci na dnešek vystupňovala ostřelování měst v centrální, severní a jižní části Ukrajiny. Prohlásil to poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč, kterého citovala agentura AP. Představitelé města Charkov uvedli, že při ostřelování byla poškozena televizní věž a těžká dělostřelecká palba zasahuje obytné čtvrti. Podle generálního štábu ukrajinské armády Rusko zahájilo přípravy na mohutný útok na Kyjev.

"Poslední vlna raketových útoků přišla se setměním," řekl Arestovyč v ukrajinské televizi. Mezi oblasti, které zasáhlo těžké ostřelování, patří předměstí Kyjeva a Černihiv na severu země, Mykolajiv na jihu a také druhé největší ukrajinské město Charkov, dodal.

Za katastrofální označil Arestovyč situaci na kyjevských předměstích Buča, Hostomel a Irpiň, kde se v neděli nezdařily pokusy o evakuaci obyvatel. Vláda podle něj dělá maximum pro to, aby byly evakuace obnoveny. Kvůli ostřelování nebyly úspěšné ani snahy o evakuaci civilistů z měst Mariupol a Volnovacha na jihovýchodě země.

Televizní a rozhlasové vysílání bylo přerušeno poté, co ruští vojáci opakovaně ostřelovali televizní věž v Charkově, sdělila podle zpravodajského serveru CNN místní vláda. "Části objektu s technickým vybavením byly zničeny; rozsah škod na věži se vyhodnocuje," napsala vláda v prohlášení. V úterý 1. března zasáhla ruská palba i televizní věž v Kyjevě, což vedlo k přerušení vysílání.

Generální štáb ukrajinské armády dnes varoval, že Rusko zahájilo přípravy na mohutný útok na Kyjev. "Ruské síly začaly shromažďovat prostředky k útoku na metropoli. K blízké Irpini postupují tanky a motorizovaná pěchota, aby tam připravily základy pro útok," napsal štáb. Ruští velitelé zásobují své síly palivem z Běloruska, dodal.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko uvedl, že na přístupových cestách do Kyjeva je poměrně velké množství ruských vojáků a vojenského vybavení. "Předpokládáme, že boj o Kyjev bude klíčovou bitvou příštích dnů," řekl. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko prohlásil, že ukrajinské bezpečnostní složky jsou připraveny jakýkoli útok odrazit.

Podle Pentagonu nehrozí bezprostřední ruský útok na Oděsu

Spojené státy nepředpokládají, že by v tuto chvíli bezprostředně hrozil ruský útok na ukrajinský přístav Oděsa, o kterém se v posledních dnech spekulovalo. Uvedl to vysoký představitel amerického ministerstva obrany, kterého dnes citoval zpravodajský server BBC News. Za poslední den podle něj Washington zaznamenal jen malé změny v konfliktu na Ukrajině, kde se snahy ruské armády o obsazení Kyjeva, Charkova, Černihivu a dalších měst setkávají s tvrdým ukrajinským odporem. Ruská armádní kolona dlouhá 65 kilometrů mířící ke Kyjevu stále stojí, dodal zmíněný zdroj.

Spojené státy odhadují, že od začátku války 24. února Rusové vypálili na Ukrajinu 600 raket a že do ofenzivy se již zapojilo 95 procent ruských vojáků, které Moskva před invazí shromáždila u hranic, prohlásil vysoký představitel amerického ministerstva obrany.

Operace ruských obojživelných jednotek, jejímž cílem má být obsazení přístavu Oděsa u Černého moře, bezprostředně nehrozí, řekl dále nejmenovaný představitel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve varoval, že se ruská armáda chystá Oděsu bombardovat.

Kolona ruských tanků, obrněných vozidel a další techniky, která míří ke Kyjevu, stále stojí. Jak daleko je nyní od ukrajinské metropole, není z vyjádření představitele amerického ministerstva obrany jasné. Koncem minulého týdne byla 25 kilometrů od centra města, píše server CNN.

