Moskva vychází z toho, že jaderné tlačítko nezmáčkne, uvedla mluvčí diplomacie

Moskva - Moskva vychází z toho, že scénář stisknutí "jaderného tlačítka" ze strany Ruska se za žádných okolností nenaplní. Podle agentury Ria Novosti to dnes prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v kolumbijském rozhlase.

"Vycházíme z předpokladu, že tento apokalyptický scénář se neuskuteční pod žádnou záminkou a za žádných podmínek," odpověděla na otázku kolumbijského redaktora, na čem závisí, zda Rusko stiskne "nukleární tlačítko".

"Myslím, že si nás pletete s někým jiným," dodala a zmínila přitom Spojené státy. "Pokud jde o použití nukleárních zbraní... v Ruské federaci se o tomto nikdy nemluvilo," řekla také rádiu W, které patří pod kolumbijskou rozhlasovou stanici Caracol.

Mluvčí ruské diplomacie reagovala na dotaz týkající se dřívějšího výroku ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který dnes uvedl, že třetí světová válka by byla jaderná a zničující. Lavrov to prohlásil v interview, jehož části zveřejnila televize Al-Džazíra. Ministr přitom podle agentury TASS poukázal na údajný výrok amerického prezidenta Joe Bidena v jeho projevu o stavu unie, že alternativou k tvrdým sankcím, které Washington a Západ uvalili na Moskvu, by byla třetí světová válka. Biden ale ve zmíněném vyjádření dával najevo, že se snaží třetí světové válce zabránit.

Ruský prezident Vladimir Putin vyvolal v neděli ve světě znepokojení, když oznámil, že nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Podle svého vyjádření se tak rozhodl v reakci to, co označil za agresivní prohlášení vedoucích představitelů členských zemí Severoatlantické aliance na adresu Ruska. Rusko minulý týden ve čtvrtek zahájilo invazi v sousední Ukrajině. Putin si také postěžoval, že Západ přijímá nelegitimní sankce proti Rusku.