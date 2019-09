Moskva pohrozila odvetou za plány na přemístění Koněvovy sochy

Praha - Rusko dnes pohrozilo odvetou za plány zastupitelů šestého pražského obvodu přemístit sochu maršála Ivana Koněva, která se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6 - Bubenči. Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí, o němž informovala agentura TASS, rozhodnutí Prahy 6 nezůstane bez odpovědi.

Koněvova socha, která se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6 - Bubenči, bude podle čtvrtečního rozhodnutí místních zastupitelů přemístěna. Nahradí ji nový památník osvobození metropole za druhé světové války.

Ministerstvo dalo v prohlášení najevo rozhořčení nad "cynickým rozhodnutím" zastupitelstva Prahy 6. Hluboce lituje, že zastupitelé ignorovali výzvy veřejnosti a vedoucích představitelů České republiky, aby podobnému postupu zabránili. "Stejně jako dříve považujeme tento krok za porušení článků dvoustranné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z 26. srpna 1993," konstatuje se v prohlášení.

"Rozhodnutí schválené na místní úrovni může vážně rozjitřit dvoustranné vztahy a významně zkalit jejich ovzduší, a nezůstane bez odpovědi. Předpokládáme, že iniciátoři chystané bezprecedentní akce se vzpamatují a pochopí všechny následky svého výstřelku," uvedlo ministerstvo.

V závěru prohlášení se praví, že ruské stanovisko k situaci kolem Koněvova památníku bude dnes na českém ministerstvu zahraničí tlumočit ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij. Podle informace českého ministerstva byl Zmejevskij na úřad předvolán, aby vyslechl "protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského". Ministr minulý týden přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k nacistům.

Ruský historik varoval před nástupem nacismu v Česku

Před možným nástupem nacismu v České republice varoval v moskevské metropolitní televizi TV Centr ruský historik Michail Mjachkov. <a href="https://bit.ly/2kkviGc">Rozhovor</a> byl dnes publikován na televizním webu pod titulkem "Historie s Koněvovým památníkem odhalila nacistické názory ´českých trhovců´". Vědec naznačil, že pokusy přepisovat dějiny, jejichž projevem je podle něj polemika kolem sochy maršála Ivana Koněva v Praze, by mohly vyústit v příchod nacistů k moci.

Co se stalo v Praze, je skutečná tragédie, uvedl rozhovor s Mjachkovem moderátor moskevské televize. "Historii se snaží přepisovat úředníčci, jakýsi obvodní starosta vítězí nad velikým maršálem," řekl moderátor. Podle Mjachkova se skutečně zdá, že pražský obvod řídí "drobní trhovci". Zároveň prohlásil, že "o drobné trhovce se opíral Hitler, když se v Německu dostával k moci".

Ruský historik je vědeckým ředitelem Ruské vojensko-historické společnosti (RVIO), jejímž předsedou je ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Ten před týdnem v polemice o osud Koněvovy sochy přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k pohlavárům nacistické strany NSDAP.

Mjachkov varoval před "děsivými" následky vývoje v Česku. "Čím začal příchod nacistů k moci ve 30. letech? Co pálili? Knihy vynikajících vědců, historiků, spisovatelů, bořili památníky. Všechno to začínalo právě tak. A jakmile drobný úředník doroste do větších rozměrů, stane se něco děsivého, a to pro Čechy samotné," prohlásil vědec.

Nebýt vítězného postupu Rudé armády ve východní Evropě proti nacistům, "nebyl by tam rodný jazyk, písemnictví, učebnice", řekl Mjachkov. Dodal, že na svém postu by nicméně nejspíš byl starosta Kolář. "Češi se v protektorátu Čechy a Morava aktivně zapojili do kapitalistického soutěžení, vyráběli tanky, motory - i letecké, pušky a kulomety, a to všechno pro wehrmacht, který bojoval proti Rudé armádě," řekl vědec.

Náměstek MZV si předvolal velvyslance k výrokům ruského ministra

Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař si předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby vznesl protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) kvůli pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskovém prohlášení. Chmelař dodal, že otázka Koněvovy sochy v pražské šesté městské části je vnitřní záležitostí České republiky.

"Náměstek Chmelař připomněl, že smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi našimi zeměmi, kterou česká strana důsledně dodržuje, předpokládá vzájemnou úctu a rovnost," stojí v prohlášení české diplomacie. Chmelař podle něj také velvyslance varoval před zneužíváním dějin k politickým cílům a rozdmýcháváním vášní v této oblasti.

Pomník na náměstí Interbrigády, který patří městské části, se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Radnice se chystá vypsat soutěž na jeho podobu.

Kolem sochy v posledních týdnech vznikl spor přesahující hranice republiky. Medinskij starostu Koláře minulý týden přirovnal k nacistickým pohlavárům. Ve čtvrtečním rozhovoru pro agenturu RIA Novosti kritiku zopakoval. Senátor Sergej Cekov navrhl uvalení hospodářských sankcí na Česko, ruské ministerstvo zahraničí pak označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem. Ruské velvyslanectví označilo rozhodnutí Prahy 6 za nehorázné.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu uvedl, že česká diplomacie v kauze připravuje další kroky. Varoval před tím, aby spor o pomník rozděloval společnost. "To je něco, co naši partneři možná chtějí. Nesouhlasím s tím, jaká slova od ruských představitelů v této záležitosti padají. Myslím, že to nepřispívá k budování dobrých vztahů," konstatoval šéf ve středu šéf české diplomacie.

Ruská média informovala o plánu přemístit Koněvův pomník

Hlavní ruská média dnes informovala o rozhodnutí zastupitelů šestého pražského obvodu přemístit pomník maršála Ivana Koněva, který se nachází na náměstí Interbrigády v Praze 6 - Bubenči. Ještě větší pozornost ale věnují prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že spor o sochu je českou ostudou.

Zprávy ruských médií o zasedání pražských zastupitelů se opírají o Zemanův komentář, který ve čtvrtek vysílala televize Barrandov. "Je to naše ostuda, protože ať byl Koněv jaký byl, byl to symbol těch vojáků, kteří mimo jiné padli i při osvobozování Prahy," řekl prezident.

Mnohá ruská média, včetně armádní televize Zvezda, prokremelského bulváru Life nebo serveru Moskovskij komsomolec, označují Zemanova slova za reakci na rozhodnutí Prahy 6, přestože rozhovor s českým prezidentem byl natočen už v pondělí, tři dny před schůzí zastupitelstva.

První kanál ruské státní televize informoval, že místo Koněvova památníku chce Praha 6 vybudovat nový pomník rudoarmějcům. "Jak ale říká Zeman, od místní samosprávy je možné očekávat cokoli včetně podzemních garáží," konstatovala televize.

Veřejnoprávní televize OTR upozornila na protest ruského velvyslanectví v Praze, který rozhodnutí Prahy 6 označilo za nehorázné. "Diplomati ale nijak nekomentovali plány Čechů vybudovat na tomtéž místě památník na počest hrdinných osvoboditelů Prahy. Právě on má podle místních zastupitelů dokládat hrdinství padlých rudoarmějců," uvedla televize.

O vývoji sporu o Koněvovu sochu dnes obsáhle informoval list Kommersant. Předpověděl, že přenesení pomníku nepochybně vyvolá nové debaty. Deník konstatoval, že "skandál možná mohl utichnout, jak se to stalo v předešlých letech. Olej do ohně ale přilil ministr kultury Vladimir Medinskij". Ruský ministr v jednom z rozhovorů přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k nacistickým pohlavárům.