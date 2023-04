Moskva podle tisku odvolala generála Muradova kvůli porážce u Vuhledaru

Moskva - Jeden z nejvyšších ruských velitelů na ukrajinském bojišti, generál Rustam Muradov, byl odvolán kvůli neúspěšným útokům u východoukrajinského města Vuhledar, které způsobily ruské armádě těžké ztráty, uvedl dnes na svém webu anglickojazyčný list The Moscow Times s odvoláním na dva nejmenované zdroje z ruského ministerstva obrany.

Zpráva o odvolání generála Muradova se již před několika dny objevila na sociálních sítích i v prokremelských médiích, jako je televize Cargrad, ale nebyla oficiálně potvrzena. Ministerstvo obrany dosud neodpovědělo na žádost The Moscow Times o vyjádření.

Odvolání ostříleného vojenského velitele se zkušenostmi ze Sýrie a Kavkazu nabízí podle moskevského listu vzácný pohled na vnitřní důsledky toho, že se ruské armádě při ofenzívě v Donbasu na východě Ukrajiny nepodařilo dosáhnout žádných významných územních zisků.

Muradov byl loni v říjnu povýšen na velitele Východního vojenského okruhu. Nyní byl však tohoto velení zbaven, napsal deník s odvoláním na zdroj ze zmíněného okruhu a z generálního štábu. Oba zdroje hovořily pod podmínkou anonymity. Neví se, zda Muradov bude převelen do jiné funkce ani kdo ho nahradí.

Jeden ze zdrojů naznačil, že Muradovovo odvolání přímo souviselo s porážkami u Vuhledaru, kde jeho jednotky během tří únorových dnů přišly o 103 kusů vojenské techniky, včetně 36 tanků, jak uvedl nizozemský server Oryx, která na základě údajů z otevřených zdrojů zaznamenává ztráty ruské techniky. V této bitvě Ukrajinci přišli jen o 20 kusů vojenské techniky včetně dvou tanků.

"Muradov nechal ruskou armádu opakovaně útočit v malých mechanizovaných uskupeních přes minová pole, přes otevřený terén. Ve Vuhledaru nic nedokázali,“ řekl The Moscow Times vojenský analytik Michael Kofman.

Vlivní prováleční blogeři - a dokonce i vojáci sloužící pod Muradovem - kritizovali generálovo vedení a neúctu k životům vojáků. Zvláště vysoké ztráty u Vuhledaru utrpěly 55. gardová brigáda a 40. brigáda námořní pěchoty. Jeden z přeživších si zpravodajskému webu 7x7 postěžoval, že ztráty byly tak vážné, že v jedné rotě zůstalo pouze osm ze stovky mužů. "Přál bych si být zajat a nikdy se nevrátit," řekl.

"Muradov byl odvolán, protože to byl šílený idiot, který dokázal nařídit vojákům, aby šli na jistou smrt. Spousta lidí si na něj stěžovala," uvedl zdroj z Východního vojenského okruhu.

Ovládnutí Vuhledaru by ruské armádě umožnilo obejít silně opevněná ukrajinská postavení u Avdijivky, což by usnadnilo širší ruskou ofenzívu v Donbasu. Místo toho ruské síly zabředly do těžkých bojů, zejména u města Bachmut, který leží asi 100 kilometrů severovýchodně od Vuhledaru, a zdá se, že nejsou schopny dosáhnout žádného významného vojenského průlomu, napsal list.

Připomněl, že Muradovovo odvolání by nebylo prvním případem propuštění vysoce postaveného velitele - v lednu náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov nahradil generála Sergeje Surovikina ve funkci velitele ruských sil na Ukrajině, pouhé tři měsíce po Surovikinově jmenování do čela vojsk. Údajně byl na počátku roku odvolán i velitel výsadkových vojsk Michail Teplinskij, po pouhém půl roku ve funkci. Ale změny v řadách nejvyšších velitelů podle analytiků sotva zajistí větší úspěchy na Ukrajině. Problém spočívá v kvalitě samých jednotek a nižších velitelů, a to nelze snadno vyřešit.

List The New York Times na začátku března napsal, že se v uplynulých třech týdnech u města Vuhledar odehrála dosud největší tanková bitva války na Ukrajině. Obě strany vyslaly do boje tanky, které se pohybovaly po polních cestách a manévrovaly kolem zdejších stromořadí. "Když bylo po všem, Rusko nejenže nedokázalo dobýt Vuhledar, ale navíc udělalo stejnou chybu, která stála Moskvu stovky tanků na začátku války: postupem v kolonách, které se dostávaly do léček," napsal americký deník. Podle vojenských velitelů byly ztráty obrněných vozidel natolik velké, že Rusko muselo změnit taktiku a uchýlit se pouze k útokům pěchoty. Ukrajinská armáda vyčíslila ruské ztráty na nejméně 130 tanků a obrněných transportérů. Své ztráty Kyjev nezveřejnil. Tvrzení Ukrajinců nebylo možné nezávisle ověřit.