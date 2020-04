Moskva hrozí odvetou za odstranění Koněvovy sochy v Praze

Praha - Odstranění památníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze může způsobit dlouhodobé podráždění v rusko-českých vztazích; tento zločin nezůstane bez odpovědi, uvedla dnes mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová, kterou citovala ruská tisková agentura TASS.

"To, co se stalo v Praze - a byl to zločin - se může stát dlouhodobým zdrojem podráždění v našich dvoustranných vztazích. Nepochybně to nezůstane bez odpovědi," řekla mluvčí. Moskva také vyzvala Prahu, aby dodržovala ustanovení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci ohledně péče o válečné památníky.

Za zvláště pobuřující Zacharovová označila skutečnost, že památník byl odstraněn vpředvečer 75. výročí konce druhé světové války. "Udivuje bezradnost ústředních orgánů, které prostě nebyly s to usadit městské hodnostáře a přerušit tuto výsměšnou činnost, porušující mezinárodní závazky země," řekla Zacharovová.

České ministerstvo zahraničí ještě před vyjádřením ruské mluvčí na dotaz ČTK uvedlo, že odstranění sochy z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv.

TASS připomněl, že sochu odstranili z rozhodnutí úřadů Prahy 6 a že ji podle místních činovníků plánují v budoucnu vystavit v muzeu paměti 20. století, jehož vznik je prý ochotna financovat pražská radnice. Podle TASS ale dosud není jasné, o co půjde a kdy muzeum vznikne.

Ruská agentura napsala, že jednotky 1. ukrajinského frontu, kterému maršál Koněv velel, očistily Prahu od nacistů 9. května. Památník byl zřízen jako výraz vděčnosti sovětskému veliteli v roce 1980.

Sochu maršála Ivana Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, odstranila radnice Prahy 6 minulý pátek. Proti tomuto postupu protestovali čeští komunisté, Rusko prostřednictvím svého pražského velvyslanectví i prezident Miloš Zeman. Starosta městské části Ondřej Kolář uvedl, že radnice k odstranění sochy využila nynější nouzový stav vyhlášený kvůli pandemii.

Nový ruský zákon, který trestá poškozování válečných pomníků, nechtělo české ministerstvo zahraničí komentovat, neboť jeho obsah detailně nezná. Na základě zákona navrhl ruský ministr obrany Sergej Šojgu trestní stíhání lidí, kteří Koněvovu sochu nechali odklidit. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval českou diplomacii, aby se proti tomu ohradila. V souvislosti se spory o památník si ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského.