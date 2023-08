Moskva hlásí zničení několika ukrajinských vojenských plavidel v Černém moři

Moskva - Ruské ministerstvo obrany hlásí zničení několika plavidel ukrajinských ozbrojených sil v Černém moři. Moskva dnes podle agentury TASS vydala tři různá prohlášení o likvidaci ukrajinských lodí ruskými letouny. Kyjev se zatím k tomuto tvrzení oficiálně nevyjádřil. Web Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinskou vojenskou rozvědku píše, že při bitvě mezi ukrajinskými bojovými čluny a ruským vojenským letadlem u Hadího ostrova z minulého týdne nebyla poškozena žádná ukrajinská loď.

"Kolem 0:00 moskevského času (úterý kolem 23:00 SELČ) letoun Černomořské flotily ve vodách Černého moře zničil čtyři vysokorychlostní vojenské čluny s výsadkovými skupinami vojáků ukrajinských sil pro speciální operace o celkovém počtu do 50 lidí," tvrdilo ruské ministerstvo ve zprávě, kterou TASS vydal nedlouho po půlnoci.

Před polednem pak resort obrany bez dalších podrobností hlásil, že ruský stíhací letoun Su-30 zničil vysokorychlostní člun ukrajinských ozbrojených sil s posádkou východně od Hadího ostrova. Odpoledne TASS vydal obdobnou zprávu, ve které ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že jeho letoun Su-24 zničil vojenský člun ukrajinské armády s posádkou rovněž východně od Hadího ostrova. Případné počty lidí na palubě resort neuvedl.

S podobným vyjádřením přišla Moskva už 22. srpna, kdy ohlásila zničení dvou ukrajinských lodí v Černém moři. První plavidlo, průzkumný člun, podle ruského ministerstva obrany zasáhla posádka stíhačky Su-30SM u blíže nespecifikovaných ruských plynárenských zařízení. Druhou loď, člun americké výroby s ukrajinskými výsadkáři, podle ministerstva zlikvidovalo ruské letadlo východně od Hadího ostrova.

Server Ukrajinska pravda dnes k tomuto dřívějšímu incidentu napsal, že o něm získal určité informace od ukrajinské vojenské rozvědky (HUR). Do speciální operace byla podle něj zapojena jednotka zvaná Artan. Její velitel Viktor Torkoťuk webu řekl, že v bitvě mezi ukrajinskými plavidly a ruským útočným letounem nebylo 22. srpna žádné ukrajinské plavidlo poškozeno.

"Je to jedna z našich nejextrémnějších operací, které jsme podnikli v Černém moři a na území Ukrajiny v jejich hranicích z roku 1991. Samozřejmě neprozradím detaily operace, ale řeknu toto: díky bohu, nikoho jsme neztratili a to je pro nás to nejcennější. Žádné z plavidel nebylo poškozeno, splnili jsme všechny úkoly," prohlásil Torkoťuk.

Jeden z členů speciálních sil s volacím znakem Conan podle něj nicméně spadl přes palubu a v moři zůstal 14 hodin. Zbytek jednotky musel ustoupit před nepřátelskou palbou, ale později se údajně s posilami vrátil a navzdory ruské palbě ho evakuoval. Objevili ho prý díky leteckému průzkumu a následně ho celou dobu sledoval ukrajinský dron. "Jen si to představte: sám na otevřeném moři, aniž by tušil, kam se vydat, kdy dorazí pomoc... Nejenže vydržel na vodě 14 hodin, ale plaval správným směrem," líčil Torkoťuk.

Ukrajinská vojenská rozvědka 23. srpna informovala o střetu mezi ruským vojenským letadlem a ukrajinskými čluny v ukrajinských výsostných vodách u Hadího ostrova, kde se nacházejí plynárenská zařízení. HUR tehdy tvrdila, že střela vypálená z ukrajinského člunu poškodila ruské letadlo a to se muselo vrátit na letiště.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.