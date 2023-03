Moskva: Dron USA spadl kvůli manévrování, se stíhačkami nebyl v kontaktu

Ruský bojový letoun Su-27 zasáhl 14. března 2023 vrtuli amerického průzkumného dronu Reaper, uvedla americká armáda. Dron se zřítil do Černého moře. Americká armáda incident označila za riskantní. Na snímku je předletová příprava amerického bezpilotního letounu MQ-9 Reaper při mezinárodním cvičení Ample Strike 15. září 2021 na letecké základně v Náměšti nad Oslavou.

Washington/Moskva - Rusko popřelo, že by se jeho stíhačky dnes dostaly do kontaktu s americkým dronem, který se zřítil nad Černým mořem, a dodalo, že proti bezpilotnímu letounu nepoužily ani své palubní zbraně. Americký stroj spadl v důsledku prudkého manévrování, uvedlo podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Armáda Spojených států dříve uvedla, že ruský bojový letoun Su-27 se srazil s americkým průzkumným dronem MQ-9 Reaper a zasáhl jeho vrtuli.

"V důsledku ostrého manévrování kolem 09:30 moskevského času přešel dron MQ-9 do nekontrolovaného letu se ztrátou výšky a narazil do vodní hladiny. Ruské stíhačky nepoužily palubní zbraně, nedostaly se do kontaktu s dronem a bezpečně se vrátily na domovské letiště," citoval TASS z vyjádření ruského ministerstva.

Dron byl podle americké armády při incidentu zničen. Incident se podle ní stal kvůli "nebezpečnému a neprofesionálnímu" chování ruské strany.

Ruské ministerstvo podle agentury RIA Novosti dále uvedlo, že incident se odehrál poblíž Krymu. Ukrajinský poloostrov Rusko v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo. Americký bezpilotní letoun podle Moskvy letěl s vypnutými odpovídači směrem k ruským hranicím, do vzduchu byly proto vyslány stíhačky.

Spojené státy dron nad Černým mořem ztratily v době nebývalého napětí ve vztazích s Moskvou. Vztahy obou mocností jsou na bodu mrazu kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Moskva v minulosti opakovaně vyjadřovala znepokojení nad lety amerických průzkumných letounů v blízkosti Krymu.

USA si kvůli incidentu s americkým dronem předvolaly velvyslance Ruska

Ministerstvo zahraničí Spojených států si kvůli dnešnímu leteckému incidentu s účastí ruských stíhaček a amerického dronu nad Černým mořem předvolalo ruského velvyslance Anatolije Antonova. Informoval o tom mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Spojené státy jsou podle ministerstva zahraničí v přímém kontaktu s vysoce postavenými ruskými činiteli, aby jim dali najevo protest v souvislosti s tímto incidentem. Americká velvyslankyně v Rusku se podle Price kvůli incidentu obrátila na tamní ministerstvo zahraničí se "silnou zprávou" a američtí činitelé o něm informovali spojence a partnery Washingtonu.

