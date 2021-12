Morawiecki: Varšava doufá v pokrok při jednání s ČR o těžbě v Turówu

Varšava/Praha - Varšava doufá, že dosáhne pokroku při jednání s novou českou vládou o sporu ohledně těžby uhlí v polském dole Turów. Podle agentury Reuters to dnes řekl polský premiér Mateusz Morawiecki. Soudní dvůr Evropské unie v září uložil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč) denně za to, že neplní jeho květnové předběžné opatření nařizující okamžité zastavení těžby. Polsko se zatím nařízení unijního soudu brání.

Soudní dvůr EU tehdy Varšavě nařídil, aby zastavila provoz dolu Turów u hranic s Českem až do vydání konečného rozsudku. Reagoval tak na žalobu Prahy, podle níž Polsko schválilo prodloužení těžby v dole, aniž by dostatečně posoudilo její ekologické dopady na české obce. Uzavření dolu by znamenalo i zastavení provozu nedaleké elektrárny.

"Rozhodně nehodláme zastavit provoz dolu ani elektrárny. Důl a elektrárna dodávají elektřinu, teplo do stovek tisíc polských domácností," zopakoval dnes Morawiecki. Podle jeho slov nicméně "je možné ukončit tento spor s českou stranou smírně". "Doufám, že se v lednu tato jednání posunou dopředu, možná i dříve, ale nerad bych zde předjímal fakta," poznamenal ministerský předseda, který dnes reagoval na dotazy ohledně Turówa na tiskové konferenci.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Obyvatelé českého pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Obě strany se pokoušejí vyřešit spor prostřednictvím mezivládní dohody, po níž by Česko žalobu stáhlo. České ministerstvo životního prostředí však v listopadu uvedlo, že polský návrh je pro ČR nepřijatelný. Ministerská mluvčí tehdy poznamenala, že návrh je třeba projednat se zástupci stran nové české vlády, která začala fungovat ve druhé polovině prosince.