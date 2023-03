Morawiecki: Polsko by Ukrajině mohlo stíhačky dodat za čtyři až šest týdnů

Varšava - Polsko by stíhačky MiG-29 mohlo Ukrajině dát během příštích čtyř až šesti týdnů, řekl dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Podle agentury Reuters tak naznačil, že spojenci Kyjeva se přibližují dohodě o dalším kroku ve vojenské pomoci zemi čelící ruské agresi.

Polská vláda říká, že je připravena stíhačky MiG-29 vyvinuté v Sovětském svazu poslat na Ukrajinu v rámci koalice zemí. Nicméně jiní spojenci Ukrajiny se k této věci staví opatrně, a tak není jasné, jak dlouho by takový proces trval.

"Mohlo by se to stát během příštích čtyř až šesti týdnů," odpověděl Morawiecki na otázku, jak dlouho by trvalo, než by Polsko své letouny Ukrajině předalo. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď minulý čtvrtek na schůzce unijních ministrů obrany řekl, že ho jeho polský kolega Mariusz Blaszczak informoval, že Varšava by souhlasila se společným postupem s cílem předat Ukrajině stíhačky MiG-29.

Dnes Naď řekl, že o předání nevyužívaných slovenských letounů ukrajinské armádě bude nakonec rozhodovat pouze vláda Eduarda Hegera a možná tak učiní už ve středu. Slovenská opozice opakovaně tvrdila, že kabinet po prosincovém pádu už nemá pravomoc na toto rozhodnutí. Někteří další politici dříve zase zmiňovali možnost, že by v souvislosti s odevzdáním stíhaček nejprve rozhodoval parlament.

Polsko patří k zemím, které od začátku ruské invaze nejvíce podporují Ukrajinu. Díky vlivu Polska se i další země rozhodly dodávat napadené zemi těžké zbraně, včetně tanků, s čímž někteří spojenci, včetně Německa, dlouho nesouhlasili. Polsko v posledních týdnech poslalo na Ukrajinu 14 tanků Leopard 2. Na dotaz, kolik stíhaček MiG-29 by Varšava byla schopná Kyjevu poskytnout, šéf polské prezidentské kanceláře Pawel Szrot minulý týden odpověděl, že 14 by to určitě nebylo.