Moravskoslezský kraj hygieniky požádá o omezení hromadných akcí

Ostrava - Moravskoslezský kraj kvůli stále se zhoršující epidemické situaci požádal krajské hygieniky o omezení hromadných akcí. Za úterý eviduje rekordní přírůstek 3056 nově pozitivně testovaných na covid-19. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Omezení společenského života na minimálně 14 dní už v úterý avizoval rovněž hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), dnes odpoledne se k situaci vyjádří jihomoravský hejtman. Právě na Moravě je totiž situace z hlediska nákazy nejhorší.

"Roste sice počet očkovaných, ale jen velmi pomalu. Na základě úterního jednání hejtmanů s vládou i my požádáme Krajskou hygienickou stanici o omezení hromadných akcí," uvedl na sociálních sítích hejtman. Ze zveřejněných dat je zřejmé, že nejvyšší přírůstky byly v úterý na Karvinsku a Ostravsku, nejlépe je na tom Bruntálsko. Omezení aktivit například při vánočních trzích už avizovala i řada měst, včetně Ostravy.

"Jde nám o jediné. Zpomalit šíření nákazy, předejít kolapsu zdravotnictví a zabránit lockdownu. Nikdo si nepřejeme, aby se musely děti vrátit k distanční výuce, aby byly uzavřeny obchody i služby a lidé nemohli vycestovat za město. To byla poměrně nedávná tvrdá realita, kterou si už prostě nechceme zopakovat. Dočasné omezení společenských akcí je v této optice mnohem menší zlo. Proto jsem v dopise krajskou hygienu vyzval, aby přijala mimořádná opatření na území našeho regionu, je to v tuto chvíli právě jejich kompetence. Například omezení kapacity společenských akcí minimálně na polovinu by mohlo být efektivní," upřesnil Vondrák.

Zároveň hygienu také požádal o zpřísnění kontrol dodržování stávajících protiepidemických opatření. Předpokládá, že konkrétní návrhy hygieniků by mohly být projednány na pondělním jednání krajského krizového štábu. Reakci hygieniků ČTK zjišťuje.

Na 100.000 obyvatel připadá v kraji za posledních sedm dní 1228 pozitivních, je to o 32 více než o den dříve. Jde o čtvrtou nejvyšší incidenci v zemi, hůře jsou na tom Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Za posledních sedm dní její hodnota vzrostla o 260 nakažených na 100.000 obyvatel. Podle zveřejněných dat bylo v úterý nejvíce nově nakažených na Karvinsku, a to 793 lidí, na Ostravsko připadá 747 pozitivně testovaných, na Opavsko 491, na Frýdecko-Místecku to bylo 480 nakažených, na Novojičínsku 369 a na Bruntálsku 176. Obě dávky očkování má v kraji s 1,2 milionu obyvatel 50,4 procenta z nich. Počet zemřelých v souvislosti s covidem vzrostl na 3929 lidí, jen v úterý jich zemřelo osm, za poslední týden 104. V nemocnicích je přes 800 hospitalizovaných s koronavirem.

"Intenzivní péči potřebuje 99 osob. Denně je v průměru hospitalizováno dalších 20 lidí, což při aktuální dvaaosmdesátiprocentní obsazenosti covidových lůžek může znamenat hrozbu vyčerpání lůžkových kapacit," uvedl Vondrák. Nakažených koronavirem je nyní téměř 30.000 lidí.