Moravskoslezský kraj bude příští rok hospodařit s téměř 12 miliardovým rozpočtem

Ostrava - Rozpočet Moravskoslezského kraje na příští rok počítá s výdaji 11,993 miliardy korun a příjmy 9,299 miliardy korun. Schodek 2,694 miliardy korun pokryje kraj s pomocí úvěrových zdrojů a také z úspor. Na dnešním jednání o tom rozhodli krajští zastupitelé, když rozpočet z 60 přítomných zastupitelů podpořilo 59 z nich a jeden nehlasoval. V regionu žije přibližně 1,2 milionu obyvatel.

"Rozpočet reaguje na růst ekonomiky, oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2021 je vyšší o 22 procent. Garantuje zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje a zabezpečení zákonných povinností kraje," uvedl k rozpočtu náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania (ANO).

Krajští zastupitelé sice schválili rozpočet zhruba 12 miliard korun, jeho konečná výše bude téměř trojnásobně vyšší a měl by dosáhnout zhruba 34 miliard korun. Kania připomněl, že je taková situace každoročně. V době schvalování rozpočtu totiž není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje a není tak možné je do rozpočtu zahrnout, jde například o dotace z ministerstva školství nebo ministerstva práce a sociálních věcí. Letos měl kraj schválený rozpočet 9,863 miliardy korun, po úpravách by měl dosáhnout 34,867 miliardy korun.

Schválený rozpočet počítá s příjmy 9,299 miliardy korun. Proti letošnímu roku, kdy to bylo 8,57 miliardy korun, je to nárůst o devět procent. Největší příjmovou položku budou tvořit příjmy ze sdílených daní, které by měly dosáhnout 7,2 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o téměř miliardu korun, což představuje zhruba 16 procent. Běžné výdaje by měly dosáhnout 7,847 miliardy korun, což je proti letošnímu roku růst o zhruba 12 procent. Největší část běžných výdajů půjde tradičně na provoz krajských příspěvkových organizací, a to 2,842 miliardy korun, a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, kam bude směřovat 2,260 miliardy korun.

Na kapitálové výdaje, tedy investice, kraj vyčlenil přes 4,146 miliardy korun, což je proti letošnímu roku nárůst o 45 procent. Část těchto nákladů tvoří výdaje na projekty spolufinancované z Evropské unie, kraj chce ale pokračovat i ve vlastních investicích, k čemuž mu pomůže už dříve schválený investiční úvěr. Kraj očekává, že v příštím roce bude z úvěrů čerpat 2,151 miliardy korun, splátky úvěrů budou ve výši zhruba 794 milionů korun. Vyšší čerpání úvěrů povede v příštím roce k nárůstu zadluženosti. Celková výše dluhu se na konci příštího roku bude blížit 3,4 miliardám korun.

Mezi investice patří například pokračování stavby přístavby a nástavby rehabilitace v Nemocnici Třinec, bude ukončena výstavba dílen pro praktické vyučování pro Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku a peníze budou směřovat třeba do revitalizace zámku Bruntál nebo výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici.

Rozpočet dnes prošel bez zásadní diskuse, jeho zpracování a strukturu ocenil například i opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM), který připomněl, že po dlouhých letech se rozpočet schvaluje v situaci, kdy na úrovni státu hrozí rozpočtové provizorium. Krajský rozpočet má podle něj úzkou návaznost právě na rozpočet státní, což podle Babky muselo být pro zpracovatele složité.