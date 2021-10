Moravské divadlo se pustilo do zkoušení Zániku samoty Berhof, režíruje Krobot

Olomouc - Herci Moravského divadla se dnes pustili do první zkoušky inscenace Zánik samoty Berhof. Dramatický příběh mladičké Ulriky z novely Vladimíra Körnera převede do jevištní podoby soubor činohry pod vedením bývalého uměleckého šéfa pražského Dejvického divadla Miroslava Krobota. Hlavní mužskou roli obsadí Miroslav Etzler v alternaci se zlínským hercem Zdeňkem Julinou. Na scénáři příběhu odehrávajícího se nedaleko dnešní Branné již tradičně spolupracuje s režisérem Krobotem olomoucký psycholog Lubomír Smékal. Premiéru divadlo plánuje na 26. listopadu.

Fotogalerie

Dílo prostějovského rodáka Vladimíra Körnera se na jeviště Moravského divadla dostane poprvé. Půjde navíc teprve o druhé divadelní zpracování novely; poprvé se této látky ujali v roce 2009 v šumperském divadle. "Premiéra měla být již před rokem, mělo to být představení ke stému výročí divadla, kvůli covidu se to ale odsouvalo. Myslím, že Vladimír Körner a ta látka patří k tomuto kraji, a tím pádem i k tomuto divadlu. Navíc mám jeho novely rád, známe se osobně, rád bych mu udělal radost," řekl dnes ČTK Miroslav Krobot.

Příběh vypráví o mladičké Ulrice, která se stane společně se svým opileckým otcem, jeho německou milenkou a jeptiškou Salome, zajatkyní werwolfů, nacistických fanatiků, kteří se odmítají smířit s koncem druhé světové války. Zoufalost a bezvýchodnost celé situace podtrhuje fakt, že jsou všichni zcela odříznuti od okolní civilizace a reality, žijí na na samotě Berhof. Sám režisér přiznává, že jde o temný příběh. "Máme jedinou možnost, a to, aby to bylo opravdu dobrý. Když to bude temný dílo a ještě špatný, bude to průšvih. Věřím ale, že se nám to podaří udělat zajímavě. Dokonce si myslím, že to tak úplně bez humoru nemusí být," doplnil Krobot.

V hlavní mužské roli Habigera se představí Miroslav Etzler, s Miroslavem Krobotem se setkal pracovně již před 25 lety na scéně Národního divadla. V Moravském divadle již dříve hostoval, když byl elévem šumperského divadla. "Zánik samoty Berhof je nádherná Körnerova novela. Téma mi přijde tak temné a v dnešní době těžké a komplikované, že jsem zvědav, jak to Mirek Krobot uchopí, aby to bylo divácké a aby nám diváci nepáchali sebevraždu. Přeci jen je to opravdu konec války a ne úplně hezký," řekl ČTK Etzler.

V jedné z rolí se představí i bývalý ředitel Moravského divadla Pavel Hekela, který se na jeviště vrací coby herec po 24 letech. "Vracím se do svého milovaného divadla. Zánik samoty Berhof je velký titul, přistupuji k němu s velkou pokorou, už jen z úcty k panu Körnerovi," uvedl Hekela. Ulriku si zahraje Kristína Jurková v alternaci s Danielou Klevetovou, představí se také Marek Pešl, Jan Ťoupalík, šéf souboru Roman Vencl či Jana Posníková.

Premiéra inscenace Zánik samoty Berhof je naplánována na 26. listopadu, dva týdny poté, co režisér oslaví své sedmdesátiny. "Klidně můžu dostat temný dárek, nevadí mě to," dodal s úsměvem Krobot.