Morávek po deseti letech skončil v Augsburgu, klub mu neprodloužil smlouvu

Augsburg (Německo) - Český fotbalista Jan Morávek nebude po konci smlouvy pokračovat v bundesligovém Augsburgu, ve kterém působil s brankářem Tomášem Koubkem. Dvaatřicetiletý záložník opouští 14. tým uplynulé sezony německé ligy po deseti letech. Augsburg to uvedl na klubovém webu.

"Nebylo to pro nás snadné rozhodnutí. Ale nakonec jsme souhlasili s trenérem, který chce dát týmu před sezonou novou tvář a další impulz," uvedl sportovní ředitel Stefan Reuter. Augsburg bude od ročníku 2022/23 trénovat Enrico Maassen, jenž nahradil Markuse Weinzierla.

Morávek zamířil do bundesligy v roce 2009, z pražských Bohemians 1905 ho vykoupilo Schalke. Po hostování v Kaiserslauternu se přesunul v roce 2012 do Augsburgu, za který odehrál 132 soutěžních utkání a vstřelil dvě branky. Celkem má na kontě v německé lize 168 zápasů a devět gólů.

"Hrát za jeden klub deset let v kuse je v dnešním fotbale něco výjimečného. Chci poděkovat všem trenérům, spoluhráčům a fanouškům, že jsem mohl tenhle dres oblékat tak dlouho. Moje rodina se cítila v Augsburgu skvěle a klubu přeji do dalších sezon jen to nejlepší," uvedl trojnásobný reprezentant, jehož často brzdily zdravotní problémy.