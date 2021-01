Moravec vynechá individuální závody SP v Oberhofu

Praha - Biatlonista Ondřej Moravec si po dohodě s trenéry protáhne přípravu v rakouském Obertilliachu až do pátku. Na první zastávku Světového poháru letošního roku do německého Oberhofu přicestuje až na smíšenou štafetu.

"Druhý týden v Hochfilzenu už jsem toho měl plné brejle. Cítil jsem, že mi chybí trénink. Natrénoval jsem toho sice hodně, ale jsem zvyklý závodit z tréninku. Mému tělu to vyhovuje. Když se pak cítím dobře při tréninku, tak se mi z toho i dobře závodí," řekl šestatřicetiletý Moravec webu biatlon.cz.

Trojnásobný olympijský medailista měl skvělý vstup do své poslední sezony v kariéře, v Kontiolahti obsadil páté a desáté místo. Poté byl v Hochfilzenu nejlépe sedmadvacátý.

Po vánočních svátcích se vydal ladit formu do Obertilliachu. Přípravu mu trochu komplikovaly přívaly sněhu. "Někdy jsem nemohl jít střílet, protože přes sníh nebylo vidět na terče. Poslední dva tři dny se ale začínám dostávat do dobrého rytmu, který je pro mě známkou toho, že jsem na dobré cestě," pochvaloval si Moravec.

V rakouském středisku zůstane až do pátku, kdy se přesune do Oberhofu. Přijde tak o sprint a stíhací závod. "V mém věku už nejedu na celkové pořadí. Neříkám, že nechci jezdit masáky, k čemuž mi budou chybět body z těch dvou vynechaných závodů, ale to se nedá nic dělat. To obětuju. Bude šance se dostat do masáku v Oberhofu další týden přes sprint," řekl.

Přes Vánoce už trénoval individuálně několikrát. "Myslím, že mi to vyhovuje. Že jsem se dokázal dobře připravit na další závody," podotkl. Prvním testem formy by měla být pro Moravce smíšená štafeta, která se v Oberhofu uskuteční v neděli.