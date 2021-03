Moravec se s kariérou rozloučí ve smíšené štafetě dvojic

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Ondřej Moravec dnes absolvuje poslední závod kariéry. V Nové Městě na Moravě pojede od 13:45 štafetu smíšených dvojic a jeho parťačkou bude Lucie Charvátová. Předcházet tomu bude od 10:25 smíšená štafeta, v které v českých barvách nastoupí kvarteto Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a finišman Michal Krčmář.

Šestatřicetiletý Moravec se s kariérou rozloučí po devatenácti sezonách ve Světovém poháru. Poslední závod pojede ve štafetě dvojic, v níž s Gabrielou Soukalovou drží šestým místem z Kontiolahti v roce 2017 nejlepší český výsledek. Tentokrát ale o umístění nepůjde. "Jde o to to tady zavřít," řekl Moravec a čeká, že při rozlučce pak bude naměkko. "Bylo by divné, kdyby mě to nedojalo."

Smíšené štafety ukončí letošní dvojitou porci biatlonu ve Vysočina Areně, která se v době koronaviru konala díky výjimce a bez přítomnosti fanoušků.