Moravec musel v poslední štafetě kariéry na trestné kolo

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Štafety patřily k oblíbeným závodům biatlonisty Ondřeje Moravce a nic na to nezmění fakt, že ve své poslední musel na trestné kolo. Na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě se příští týden rozloučí s kariérou a dnes se na Vysočině podílel na desátém místě českých mužů.

"Štafety mě bavily," řekl Moravec, který na olympiádách, světových šampionátech a v seriálu SP absolvoval přes devadesát štafet mužů a smíšených štafet. "Moc jsem nekalkuloval s tím, že mám náhradní náboje. Chtěl jsem to dát na pět."

Největší úspěchy sbíral ve smíšených štafetách. Finišoval pro stříbro na olympiádě v Soči 2014 i pro titul mistrů světa Kontiolahti o rok později. A podílel se i na dalších dvou bronzech. "Ve smíšenkách se nám dařilo, to jsou hezké vzpomínky."

Silný zážitek má na svoji první olympijskou štafetu. V Turíně v roce 2006 závod coby jednadvacetiletý rozjížděl. "To byl neskutečný stres. Pamatuju si, jak na poradě trenér Milan Janoušek říká: Ondra jede první, za ním jede Bleky (Zdeněk Vítek) a bude to napravovat. A já pak předával druhý a Bleky dal kolo," řekl Moravec.

V dalších letech prožil ve štafetách jízdu jako na horské dráze. Střílel dobře, ale třeba v kanadském Whistleru v březnu 2009 při střelbě vleže netrefil ani jeden z osmi nábojů a jel pět trestných kol. "Od roku 2011 ale přišlo osm let, v kterých jestli jsem dal jedno dvě trestná kola, a to při poryvu v Oberhofu, kdy to není možné zastřílet."

Se štafetou mužů se mu podařilo v SP dosáhnout na stupně vítěz dvakrát. Poprvé dojeli druzí v Oberhofu 2011. "To bylo obrovské překvapení. Byli jsme úplní outsideři a najednou jsme byli druzí. To bylo krásné," uvedl. Třetí pak Češi skončili v Soči rok před olympiádou. "Nebylo těch okamžiků moc, ale aspoň něco."

Poslední štafetu jel nyní na Vysočině. Přebíral na druhém úseku na třetím místě. "To bylo krásné," řekl, ale pak musel po střelbě vleže na trestné kolo. "Hodně to mrzí. Tohle jsem určitě udělat neměl, od toho tady nejsem," káral se.

Na start ale nešel s tím, že má před sebou poslední štafetu. "To ne. Ještě tu je spousta závodů, takže takhle jsem nepřemýšlel," řekl Moravec.