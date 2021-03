Moravec do stíhačky prošel a Krčmář se těší na společnou fotku

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Michal Krčmář se sice trápil před dnešním sprintem Světového poháru při nástřelu, ale v závodu měl mušku přesnou a skončil dvanáctý. Do stíhačky těsně prošel i s kariérou se loučící Ondřej Moravec a Krčmář se po sobotním závodu těší na společnou fotku.

Při nástřelu se Krčmář nemohl na střelnici srovnat. Použil skoro sedmdesát nábojů, zatímco normálně mu stačí polovina. "Byl jsem tam do poslední vteřiny, vůbec jsem se do toho nemohl dostat, neměl jsem grupeto. Rány mi utíkaly, nesedělo mi to. Až ke konci nástřelu jsme se srovnal," popisoval.

Při sprintu ale navázal na výkon z nedělního stíhacího závodu a trefil všechny terče. "Na to, jak to vypadalo, beru ty dvě nuly všema deseti," oddechl si Krčmář. Poprvé v sezoně má šest položek v řadě bez chyby. "Jsem rád, že se držím na vysokém střeleckém standardu i ke konci sezony. Střelecké položky nejsou špatné a musím čekat na příležitost, kdy mě pustí (soupeři) dopředu i na té trati," usmál se.

Na střelnici se naopak nedařilo Moravcovi. Trojnásobný olympijský medailista minul třikrát, jednou vleže a dvakrát vstoje. "Radši nebudu nic říkat, byl bych možná trošku sprostej," uvedl, ale po svém posledním sprintu kariéry si nechtěl kazit náladu. "Tady už není proč zoufat. Škoda je jen dobrého člověka," konstatoval Moravec.

Zdálo se, že se nevejde mezi šedesátku postupujících, ale nakonec skončil na 59. místě, což mu účast v sobotní stíhačce zajistilo. Radost z toho měl i Krčmář. "Chci si s ním udělat fotku po našem posledním společném individuálním závodě. Ondra je osobnost nejen pro sport, ale i lidsky. Nostalgie a emoce jsou velké," řekl Krčmář.

Moravec se definitivně rozloučí s kariérou v neděli. Zatím stále není jasné, jestli pojede smíšenou štafetu, nebo mix dvojic. "Je to dilema. Kdyby tady byli lidi, tak jednoznačně řeknu singl mix. Chtěl bych tady být naposled. Prostě to zavřít," řekl Moravec. Ale fanoušci v ochozech kvůli koronaviru nebudou.

Jeho srdce by velelo, aby se loučil při smíšené štafetě, s kterou právě na Vysočině v roce 2013 vybojoval bronz. "Moji první velkou medaili, takže to je řekněme citová záležitost, ale v tuhle chvíli úplně nevím, co je lepší," řekl Moravec.

Do stíhacího závodu postoupili všichni Češi. Vedle Krčmáře a Moravce i Jakub Štvrtecký a medailisté z nedávného juniorského mistrovství světa Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig. "Využili, že startovní pole se na trati srovnalo, trefili se a jedině dobře. Tohle ten náš tým potřebuje, abychom na sebe tlačili," řekl Moravec.