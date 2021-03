Moravce při loučení rozbrečela přítomnost ženy a dětí v cíli

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Když se Ondřej Moravec blížil do cíle svého posledního biatlonového závodu, nemohl uvěřit svým očím. Čekali tam na něj jeho nejbližší - manželka Veronika, dcera Rozálie a syn Ondřej.

Fotogalerie

"Já moc často nebrečím, ale tentokrát jsem brečel jako malé dítě. Vůbec jsem nečekal, že tam budou," řekl Moravec, který dnes v 36 letech ukončil kariéru ověnčenou třemi olympijskými medailemi a šesti z mistrovství světa.

Ještě ráno mluvil s manželkou po telefonu a domlouvali se, že domů přijede v pondělí. Nečekal, že vzhledem k opatření proti koronaviru by mohli z Letohradu přijet do Nového Města na Moravě. "A když jsem je viděl v cíli, tak to bylo nádherný. Nevím, jak se jim to podařilo, ale super, že tady byli. Musím poděkovat, že sem jeli."

Při loučení mu tleskali jeho reprezentační kolegové, realizační tým a organizátoři Světového poháru. Fanoušci ve Vysočina Areně kvůli pandemii chyběli.

Na velkoplošné obrazovce se odehrála v sestřihu celá Moravcova kariéra, ke které mu následně gratulovali a udělovali rady do nejbližších dnů třeba hokejista Jaromír Jágr, žokej Josef Váňa, oštěpařka Barbora Špotáková či judista Lukáš Krpálek.

"Bylo neskutečné, co se dělo v cíli. Chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Nerad bych na někoho zapomněl, prostě všem," řekl Moravec.

Krátce po posledním závodu kariéry pociťoval nostalgii. "Dvacet let je dvacet let, to jen tak nezavřeš," konstatoval. "Určitě mi to bude chybět, to je jasný. Ale nelituju, že jsem se rozhodl skončit. Z mého pohledu je to pravý čas. Sice jsem smutný, biatlon je taková moje rodina, ale to je už minulost. Teď mě čeká jiný život s mojí vlastní rodinou a na ten se strašně těším."

Poslední závod jel ve smíšené štafetě dvojic a zažil něco, co předtím neznal. Po pěti trestných kolech Lucie Charvátové na prvním úseku se strachovali, aby nebyli dojeti a staženi ze závodu. "Abych viděl cílovou rovinku," řekl Moravec.

I on na svém prvním úseku na ležce chyboval a jel jedno trestné kolo. "Mohly hrát roli emoce," připustil. Když jel druhý úsek, už ukázal své schopnosti. Vestoje sestřelil všechny terče za šestnáct vteřin! "Šel jsem do toho vabank a nasypal to tam," smál se.

V cílové rovince předstihl Slováky a Moldavany, plácl si s kolegy z týmu a skončil v objetí pětileté dcery a dvou a půlletého syna. Následně ho zkropilo šampaňské a slyšel, že už je bývalým biatlonistou. "To je zvláštní spojení," podivoval se. Poslední díl SP za týden v Östersundu už bude sledovat v televizi.

V nejbližších dnech stráví čas s rodinou. A bude si užívat normální věci. "Co jsem třeba dělal, ale tak na třicet procent. Až to bude možné, zajedu třeba za sousedy a poklábosíme," řekl Moravec. Svou budoucnost bude řešit později. "Odpočinu si a možná za měsíc dva začnu přemýšlet, co budu dělat dál," uvedl.