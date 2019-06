Mooreová chce nejen hrát, ale také produkovat filmy

Karlovy Vary - Zatímco o svém osobním životě říká herečka Julianne Mooreová, že je usedlý a obyčejný a právě tak ho má ráda, na hraní ji prý baví, že se ve filmu může stát cokoli a ona se může stát kýmkoli. V životě mám z lecčehos strach, ve filmu z ničeho, řekla dnes na první tiskové konferenci karlovarského festivalu. Zúčastnila se jí spolu s manželem Bartem Freundlichem, který režíroval film Po svatbě a v němž Mooreová hraje jednu z hlavních rolí.

"Také jsme ho spolu produkovali, založili jsme společnost a chystáme toho v budoucnu víc," řekla rozesmátá a veselá čerstvá držitelka karlovarského Křišťálového glóbu.

Prohlásila, že k založení producentské společnosti ji vedla změna ve filmovém průmyslu. "Filmařská scéna se za poslední léta pro herce výrazně změnila ohledně příležitostí. Pokud si to neprodukujete sami, nemáte jak se dostat k zajímavým tématům," řekla. V případě spolupráce s životním partnerem je podle ní práce vzrušující, někdy je v ní napětí mezi tím, co napsal scenárista a co ona vnímá jako herečka. "Ráda vyhledávám materiál nejen pro sebe, ale i pro další lidi," uvedla.

Freundlich si spolupráci s manželkou pochvaluje po několika stránkách. "Protože má tak zvláštní talent a je to výjimečná herečka, tak máte pocit, že jako režisér máte pro danou roli tu nejlepší osobu. A vždycky cítím, jak scenárista ve mně umí s Julianne komunikovat, a vím, že ona k tomu přidá věci, které já nejsem schopen vidět," řekl. Ve filmovém průmyslu bývají kvůli cestování rodiny často odloučené. My můžeme být všichni spolu, dodal. S Mooreovou jsou manželi 23 let a mají dvě děti, jedna z nich seděla v pátek ve Velkém sále Thermalu, když byle herečk oceňována.

"Prožít to s ní byl nádherný zážitek. I to být na festivalu, kterému tolik záleží na filmu, na tom, co prožíváme jako lidské bytosti a jak se to projevuje ve filmu," řekla dnes umělkyně.

Častokrát točila s evropskými režiséry, na dotaz novinářů, zda vnímá rozdíl mezi evropskou a americkou kinematografií, uvedla, že větší rozdíl vnímá mezi tvorbou komerční a nezávislým autorským filmem. "Nejlepší zkušenosti jako herečka jsem měla s lidmi, kteří dělají takové osobnější filmy. I na festivaly přicházíme kvůli takovým filmům, které odrážejí to, co prožíváme v rodině, jak vnímáme svět kolem sebe," řekla.

Film je podle osmapadesátileté herečky jednou z cest, jak překonávat nepochopení mezi lidmi, pocítit jistou kulturní empatii, která lidem z různých zemí dnes možná podle ní chybí. Připomněla, že je důležité vyprávět příběhy a připomínat historii.

Vzpomněla na to, jak prožívala chvíle, kdy se ve východní Evropě hroutil komunistický režim, protože o něm věděla zřejmě víc než jiné hollywoodské hvězdy. "Chodila jsem v Německu ve Frankfurtu na střední školu, otec velmi bojoval proti studené válce, jsem z vojenské rodiny. V USA jsme měli k tehdejší situaci v Evropě daleko, ale já jsem žila v zemi, kde byla hodně střežená hranice," objasnila. V 18 letech jela poprvé do Západního Berlína.

"Zaujalo mě, že to mělo být západní území, ale bylo obklopené zdí. Když jsem později už při návštěvě festivalu v Berlíně viděla (hraniční přechod v rozděleném Berlíně) Checkpoint Charlie, šokovalo mě to. Uvědomila jsem si, jaké to bylo. Když je něco fyzicky daleko, je opravdu těžké projevit empatii, ale jeden ze způsobů je pochopit to přes film," uvedla.

Na karlovarském festivalu uvedli zrestaurovaného Spalovače mrtvol

Festival dnes slavnostně uvedl zrestaurovanou verzi filmu režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty Spalovač mrtvol. Digitálně upravený snímek, který patří mezi vrcholná díla české, respektive československé nové vlny, půjde do distribuce 11. července.

"Ten film to nikdy neměl lehké. Natočen byl v roce 1968, premiéra byla na jaře 1969. Pak putoval do pomyslného trezoru. Ale naštěstí se těm materiálům nic nestalo, a tak bylo možné hned v roce 1990 ho vrátit zpátky do kin. Pak se nám ale kina zdigitalizovala. A tak doufám, že nyní vracíme film na dlouhou dobu zpět do kin v digitální podobě," řekl při dnešním představení zrekonstruované verze filmu ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Pokud by se film zrekonstruoval vloni, zaznělo dnes na festivalu, mohli by se ještě jeho opětovného představení zúčastnit režisér Juraj Herz i kameraman Stanislav Milota. Herz zemřel v loňském roce, Milota letos v únoru.

"Stanislav Milota se už nemohl podílet na restaurování Spalovače mrtvol osobně, ale bylo možné využít jeho poznámek. Takže to, co dnes uvidí nové generace diváků na plátnech kin, se maximálně blíží původní podobě filmu z konce 60. let," uvedl Bregant.

Spalovač mrtvol, hororová studie charakteru posedlého mocí, vznikl jako adaptace stejnojmenného románu Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek poskytl mimořádnou příležitost hereckým představitelům - Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli a Vlastě Chramostové, pro kterou se role Kopfrkinglovy manželky stala nadlouho poslední filmovou rolí. Herečku měl pro její politické a společenské postoje komunistický režim za nepřítele.

Digitální restaurování filmu z daru Milady Kučerové a Eduarda Kučery realizoval MFF Karlovy Vary ve společnostech UPP a Soundsquare ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie. V letošním roce byly z daru manželů Kučerových digitálně restaurovány také Lásky jedné plavovlásky, které byly zařazeny do sekce Cannes Classics. Dalším připravovaným filmem pro digitální úpravu je Extase Gustava Machatého. Snímek natočil v roce 1932.

Digitální restaurování filmů prostřednictvím Národního filmové archivu a Státního fondu kinematografie už několik let kritizuje Asociace českých kameramanů, a to proto, že expertní skupina před časem vypracovala metodiku restaurování DRA - Digitálně restaurovaného autorizátu. V titulcích filmů ale není o této metodě, která se při obnově starých filmů používá, zmínka. Podle asociace si tak instituce přivlastňují práci kameramanů, kteří se na vzniku metody podíleli.