Monumentální tribunu pro Hitlera čeká velká oprava

Norimberk (Německo) - Výstavbu monumentálního areálu pro stranické sjezdy Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) nacistického vůdce Adolfa Hitlera v Norimberku zhatila druhá světová válka. Pro dokončené a rozestavěné objekty, které jsou svým velikášstvím výrazným zásahem do podoby města, se i 75 let od druhé světové války stále hledá smysluplné využití.

V areálu bylo jako jediné dokončeno Zeppelinovo pole s tribunou, jejímuž středu vévodí řečnický pult pro Hitlera. Místo, které nese název podle přistání vzducholodě řízené vzduchoplavcem Ferdinandem von Zeppelinem, pro nacistické potřeby přetvořil Hitlerův dvorní architekt Albert Speer.

Pole poskytovalo prostor pro přehlídky 250.000 lidí, dalších 70.000 pak pojala přilehlá hlediště s věžemi vybavenými silnými reflektory nasměrovanými k obloze pro efekt světelného dómu. Místo je nyní z části využíváno jako sportoviště, na jiné části trénují autoškoly a prostor před tribunou slouží motoristickým závodům.

Místo, kde kdysi davy nadšeně vzdávaly hold Hitlerovi, každý rok navštíví přes 300.000 lidí. Důvody k tomu mají různé. "Studenti a školáci například říkají, že se chtějí přesvědčit o tom, že obrázky toho, co viděli na internetu, skutečně existují," říká Annekatrin Friesová z norimberské městské správy, která se podílí na přípravě budoucího rozvoje Zeppelinova pole. Cílem je co nejvíce prostor otevřít veřejnosti.

Rozsah dnešních prohlídek ale omezuje rozsáhlá uzávěra areálu, kterou si vynutil především havarijní stav tribun. To se ale má v příštích letech změnit díky investici zhruba 85 milionů eur (2,3 miliardy eur). "Peníze jsou schválené. Z 50 procent financování zajistí spolková vláda, z 25 procent zemská vláda a zbývajících 25 procent nákladů ponese Norimberk," vysvětluje.

Stavební úpravy by mohly začít v roce 2022, potrvají pak několik let. Již v roce 2025 by ale podle Friesové mohla být část areálu dokončena, například interiér tribuny s centrálním Zlatým sálem. Tím na tribunu vstupovali nejvyšší nacističtí představitelé.

Ve Zlatém sále, který má plochu přes 300 metrů čtverečních a jehož stropy jsou vysoké osm metrů, je dnes umístěno jedno ze dvou obrovských ohnišť, která byla původně instalována na obou koncích tribuny. Druhé ohniště, které je venku za tribunou, sloužilo po válce jako kašna. Alexander Schmidt z dokumentačního střediska areálu někdejších říšských sjezdů to dokládá článkem s fotografií, která zachycuje koupající se děti.

Projekt počítá s tím, že se prostor pro návštěvníky výrazně rozšíří, zpřístupněny budou dosud uzavřené vnitřní prostory tribuny a také velká část přehlídkové plochy s hledištěm pro diváky včetně věží, které hlediště lemují. Tento prostor je nyní za plotem, což podle Friesové odporuje ideji demokratické společnosti.

S tím souhlasí i Schmidt a jako příklad demokratické doby uvádí fakt, že na hlavní tribuně dnes může usednout kdokoli. "Tím, že je místo otevřené, ho společnost vzala nacistům a radikálům. Fakt, že zde může usednout Němec či cizinec, chudý či bohatý nebo úplně obyčejný člověk, je naprostým popřením záměru nacistů," vysvětluje v centrální části tribuny Schmidt. "Právě toto místo v centru tribuny bylo totiž vyhrazeno pro ty nejmocnější, nikdo jiný se sem dostat nemohl," dodává, zatímco několik metrů od něj z řečnického pultu určeného pro Hitlera na někdejší přehlídkovou plochu shlíží skupinka školáků.

Na využití vedle Zeppelinova pole čeká i nedostavěné torzo kongresové haly, která by po dokončení pojala na 50.000 lidí. V jedné části sídlí od 60. let sbor Norimberských symfoniků (Nürnberger Symphoniker), v další pak dokumentační středisko areálu někdejších říšských sjezdů. Budovu střediska nyní čekají rozsáhlé stavební úpravy a nové expozice.