Montreal porazil Vegas v prodloužení a je ve finále Stanley Cupu

New York - Hokejisté Montrealu porazili v šestém zápase semifinálové série play off NHL Vegas 3:2 v prodloužení a slaví první postup do finále Stanley Cupu od roku 1993. Rozhodující branku vstřelil v 62. minutě finský útočník Artturi Lehkonen. Druhý finalista vzejde z dnešní sedmé bitvy mezi obhájcem trofeje Tampou Bay a New York Islanders.

Lehkonen zakončil po výborné přihrávce Phillipa Danaulta rychlý protiútok a ranou bez přípravy vystřelil Canadiens postup. Na začátku rozhodující akce stál Carey Price, který i v šestém zápase potvrdil vynikající formu v letošních bojích o Stanleyův pohár. Sedmatřicátým zákrokem duelu vyrazil střelu Maxe Paciorettyho a založil protiútok, na jehož konci byl finský hrdina.

"Na levé straně jsem viděl volný prostor, do kterého si najížděl Lehky (Lehkonen). Podařilo se mi tam dostat puk a zbytek už byla třešnička na dortu," popsal rozhodující akci Danault.

Canadiens, kteří si zajistili účast v play off jako poslední celek v soutěži, vyřadili další favorizovaný tým. Po Torontu a Winnipegu zdolali také dvojku dlouhodobé části NHL. Hokejisté Vegas v 56 duelech nasbírali o 23 bodů víc než Canadiens, ale v bojích o trofej nedokázali vyzrát na pevnou defenzivu Canadiens. Podruhé za sebou vypadli v konferenčním finále.

Vegas k vyrovnání série nepomohla ani změna v brance, kde po jednozápasové odmlce dostal přednost před Marcem-Andrem Fleurym Švéd Robin Lehner. Devětadvacetiletý brankář odchytal podobně jako ve čtvrtém utkání série povedený zápas, zlikvidoval 29 střel Canadiens, v rozhodující chvíli se ale nedokázal přesunout proti Lehkonenovi a Fin využil místa na přední tyči.

Jako první Lehnera překonal ranou v přesilové hře Shea Weber a ve druhé třetině poslal Montreal do vedení 2:1 Cole Caufield. Mladý americký útočník se u pravého mantinelu prosmýkl kolem obránce Briana McNabba a z bezprostřední blízkosti prostřelil Lehnera podruhé.

"V této fázi sezony se musíte dostat na vyšší úroveň, což se nám na rozdíl od soupeře nepovedlo," řekl trenér Vegas Peter DeBoer. "Hráči Montrealu zvládli klíčové momenty série. Využili každou větší šanci, v důležitých chvílích je podržel brankář, vyhráli prodloužení a přehráli nás i v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Pokud jako tým nezvládnete tolik klíčových aspektů, je těžké vyhrát," dodal.

Montreal úplně vyřadil ze hry první formaci Golden Knights, trio William Karlsson, Jonathan Marchessault a Mark Stone se za celou sérii gólově neprosadilo. Čekání na branku nedokázali členové prvního útoku zlomit ani v přesilových hrách. Montreal v oslabení neinkasoval již ve druhé sérii za sebou a celkově zlikvidoval 30 přesilovek v řadě.

Tažení Habs letošním play off připomíná rok 1993, kdy se historicky nejúspěšnější tým NHL naposledy radoval ze Stanley Cupu. Podceňovaný celek se díky výborným výkonům brankáře a skvěle zvládnutým prodloužením dokáže rovnat favoritům. Před 28 lety, kdy dovedl Montreal k poháru Patrick Roy, vyhráli Canadiens deset zápasů ze šestnácti v prodloužení. Nyní ve vyřazovacích bojích září v brance Price a z dosavadních 12 výher získal kanadský klub pět v nastavení.

Golden Knights celý zápas dotahovali. Na Weberovu trefu rychle odpověděl Reilly Smith a do prodloužení poslal zápas gólem ze začátku třetí třetiny Alec Martinez. Zkušený bek využil zaváhání brankáře Price a dorazil nahození Alexe Pietrangela za záda jinak bezchybného gólmana. Další pokusy, včetně čtyř střel českého útočníka Tomáše Noska, Price za svá záda nepustil.

"Jsem nadšený za těch 3500 šťastných lidí, kteří se dostali na stadion. Celé město je na nohou, právě teď je úžasné být v Montrealu," řekl Price. Zaskakující trenér Luke Richardson si užil výhru, ale vyzýval fanoušky k zodpovědným oslavám. "Doufám, že si každý náš úspěch užije. Rád bych ale všechny poprosil, aby slavili zodpovědně a dostali se v pořádku domů," řekl muž, který vede Canadiens při absenci nemocného hlavního trenéra Dominiquea Ducharmea.

Výsledek play off NHL

Semifinále play off NHL - 6. zápas:

Montreal - Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 15. S. Weber, 30. Caufield, 62. Lehkonen – 15. R. Smith, 42. Martinez. Střely na branku: 32:39. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Price, 3. Caufield (všichni Montreal). Konečný stav série 4:2.