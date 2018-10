Praha - Kapela Monkey Business na prvním koncertu podzimní části svého turné Maximum Power! 29. září v klubu Fénix ve Zlíně představila novou píseň Cpt. Pheromone and Sgt. Nicotine z chystaného alba Bad Time For Gentlemen. Nahrávka vyjde na konci října. Program koncertů nabídne skladby vybrané ze všech dosavadních osmi desek i několik novinek. V rozhovoru pro ČTK to uvedla zpěvačka Tereza Černochová.

"Na nové desce bude dost špičkových písní, otázkou je, kolik jich nazkoušíme. Ale těžko se vzdáme starších skladeb jako My Friend, Intercooler nebo Piece of my life," sdělila Černochová.

"Nechceme udělat chybu jako některé naše oblíbené kapely, které na koncertech přehrávají své nové desky. Musíme dát lidem čas si nové nahrávky poslechnout," dodal zpěvák Matěj Ruppert.

Nejbližší koncerty turné Maximum Power! se uskuteční 5. října v Mariánských lázních a o den později v Litvínově. "Kromě toho, že tam zazní nová písnička Cpt. a sgt. Nikotin, tak s námi stejně jako na celém turné vystoupí předkapela Gustavo Rojo, což jsou naši kamarádi z Brna," sdělil Ruppert.

Desku pokřtí na třech koncertech 4. až 6. prosince v pražském Lucerna Music Baru, kde plánují zahrát i další novinky z alba Bad Time For Gentlemen. Bude se jednat o první desku, na které zpívá Černochová jako součást Monkey Business. "Myslím, že to tu desku v tom nejlepším smyslu slova poznamenalo," podotkl Ruppert.

Monkey Business se na koncertech představují v netradičních kostýmech. Před lety například vystoupili v kostýmech ušitých z ruské a americké vlajky. Letos zvolili úbory s obrázky různých hmyzích parazitů a také Miloše Zemana nebo Andreje Babiše. "Zatím na nás žádné vejce nebo rajče nepřilétlo. Každý má nějaký prostředek, jak sdělit svůj názor a my ho vyjadřujeme hudbou," prohlásila Černochová.

"Ale nejsme hlásnou troubou nějakého politického směru," zdůraznil Ruppert, který se za svoji osobu připojil k Tomáši Klusovi v bojkotu Babišových médií.

Důvodem, proč v šestičlenné mužské části skupiny Monkey Business, která na tuzemské scéně působí od roku 2000, nikdy neřešili žádnou personální změnu, je podle Černochové lidská blízkost a kamarádství i mimo pódium. "Bez toho by kapela tak dlouho nefungovala. Věci se v ní řeší okamžitě, jako například, když se rozhodla odejít Tonya Gravesová," uvedla Černochová, která americkou zpěvačku nahradila před dvěma lety. Dalšími členy kapely jsou Roman Holý, Matěj Ruppert, Ondřej Brousek, Pavel Mrázek, Martin Houdek a Olda Krejčoves.