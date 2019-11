Moneta Money Bank jedná o koupi skupiny Wüstenrot v ČR

Praha - Moneta Money Bank zřejmě koupí v Česku Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Banka to dnes oznámila v tiskové zprávě. Moneta plánuje podepsat kupní smlouvu do konce letošního roku, vypořádání transakce plánuje na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Kupní cenu a ostatní podmínky transakce Moneta zveřejní po podpisu kupní smlouvy. Transakce podléhá souhlasu České národní banky a antimonopolního úřadu.

"Věříme, že tato akvizice zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu v retailovém bankovnictví. Zároveň v krátkodobém i střednědobém horizontu akvizice zvýší zisk i dividendu na akcii," uvedl generální ředitel Monety Tomáš Spurný.

Koupi chce banka podle Spurného financovat z přebytku kapitálu a z volné likvidity. "Transakce nevyžaduje navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů našich akcionářů," uvedl Spurný. Dodal, že Moneta navrhne vyplatit dividendu za rok 2019, jak uvedla již dříve. Spurný upozornil, že předpokladem dokončení akvizice je úspěšné dokončení konfirmatorní due diligence (prošetření společnosti před podpisem smlouvy) a vyjednání kupní smlouvy.

Moneta oznámila, že díky plánované transakci získá 400.000 klientů, což by mělo vést k nárůstu vkladů klientů o 45 procent, tedy 53 miliard korun. Dále by měla navýšit podíl na trhu hypotečních úvěrů ze tří na šest procent. Zároveň transakce povede ke zvýšení objemu spotřebitelských úvěrů ze 40 na 53 miliard korun.

Moneta očekává, že plánovaná akvizice posílí ziskovost o 15 procent ročně a navýší provozní výnosy minimálně o deset procent ročně. Zároveň počítá s úsporou nákladů zhruba o šest procent ze současných nákladů. Akvizice by podle banky měla také zlepšit její rizikový profil a vést k vykázání mimořádného zisku v roce jejího vypořádání.

Prodej Wüstenrotu s německými vlastníky Monetě zapadá podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala do trendu, kdy se z Česka stahují zahraniční vlastníci bank, zejména z Německa. "Zapadá to i do obrázku strategie Moneta Bank, která je přesvědčena, že potřebuje větší velikost a podíl na trhu. Po krachu jednání s Air Bank a Home Credit se po trhu porozhlédli znovu," sdělil Dohnal ČTK.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky z dřívějšího GE Money Bank se změnilo v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Podle počtu klientů je čtvrtou největší bankou.

Finanční skupině Wüstenrot, která v Česku nabízí stavební spoření a hypoteční úvěry, stoupl loni čistý zisk o jedno procento na 420 milionů korun. Wüstenrot stavební spořitelna je nejmenší z pětice českých stavebních spořitelen. K menším patří v rámci trhu i Wüstenrot hypoteční banka. Mateřská společnost skupiny sídlí v Německu.