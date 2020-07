Molekuly vyvinuté v ČR zjednoduší měření volného testosteronu

Ilustrační foto - Pohled do laboratoří v historické budově Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (snímek z 19. listopadu 2015).

Ilustrační foto - Pohled do laboratoří v historické budově Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (snímek z 19. listopadu 2015). ČTK/Doležal Michal

Praha - Jednodušší měření volného testosteronu v krvi umožňuje technologie iBodies vyvinutá vědci v Česku. Práce s molekulami, obvykle sloužícími jako syntetické náhrady protilátek, není komplikovaná jako dosud využívaná metoda radioaktivního značení. Licenční smlouvu na využití technologie podepsaly Ústav organické chemie a biochemie Akademie ČR (ÚOCHB), Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Karlova s firmou Immunotech. Ta je součástí koncernu Beckman Coulter, který technologii zařadí do svého portfolila. Mluvčí ÚOCHB Dušan Brinzanik o tom informoval v dnešní tiskové zprávě.

Měření volného testosteronu je zásadní pro stanovení léčby řady chorob a zdravotních potíží. U žen se jeho hodnoty zjišťují třeba při poruchách menstruačního cyklu a problémech s otěhotněním. U mužů lékaře zajímají, když zjišťují příčiny nadváhy, poruch erekce, deprese, potíží se spánkem nebo osteoporózy.

Podle ÚOCHB samotné měření probíhá komplikovaně. Množství se totiž buď nepřesně odvozuje z celkového množství testosteronu v krvi, nebo odborníci volí radioaktivní značení. To sice přináší přesné výsledky, práce s radioaktivním materiálem je však problematická, například kvůli jeho relativně krátké stabilitě. Právě technologie iBodies podle vědců představuje jednodušší a stabilnější variantu, která by mohla rozšířit měření volného testosteronu do více laboratoří.

"Molekuly iBodies představují plně syntetický systém, založený na vodorozpustném polymeru, který tvoří základní kostru. K této polymerní kostře jsou připojeny další komponenty jako fluorescenční značka, afinitní tag a specifický ligand odpovědný za detekci volného testosteronu. Vhodná volba jednotlivých komponent nám umožňuje připravit iBodies s velikou variabilitou pro celou řadu biochemických aplikací," uvedl Vladimír Šubr z Ústavu makromolekulární chemie (ÚMCH) AV.

Ačkoliv se iBodies nejčastěji používají právě jako syntetické náhrady protilátek, které umožňují zobrazovat konkrétní bílkoviny na povrchu buněk, tentokrát jsou využity jako neradioaktivně značené molekuly, které vědci mohou detektovat s vysokou přesností a odvodit tak množství volného testosteronu.

Vývoj soupravy pro stanovení volného testosteronu začal v roce 2017, skončil letos. Podílela se na něm řada pracovišť. Vědci nyní pracují na tom, aby mohly být iBodies využívány i pro další účely.

ÚOCHB uvedl, že společnost Beckman Coulter licenci využije jako komponentu pro novou neradioaktivní soupravu na stanovení volného testosteronu a zařadí je do standardních souprav in vitro diagnostiky v klinických laboratořích.

Společnost Beckman Coulter poskytuje mimo jiné diagnostické informace zdravotnickým pracovníkům a laboratořím. Společnost existuje více než 80 let.