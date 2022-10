Molekulární genetik: Případů koronaviru mohou být znovu i desítky tisíc denně

Praha - Případů koronaviru mohou být podle molekulárního genetika Jana Pačese i tuto sezonu desítky tisíc denně. Nosit respirátor zvláště pro rizikové věkem nebo onemocněním považuje za rozumné. Pokud se začnou výrazně plnit nemocnice, bude muset podle něj vláda nějaká protiepidemická opatření zavést. Uvedl to v rozhovoru, který ČTK poskytla Akademie věd ČR. V pracovních dnech tohoto týdne bylo pozitivně testováno 2800 až 4300 osob, pozitivní test má zhruba každý třetí, což ukazuje výrazně vyšší počet případů u neotestované populace.

"Koronavirus se bude ještě tuto sezonu určitě šířit hodně, takže můžeme očekávat počty nakažených denně určitě v desítkách tisíc," uvedl Pačes. Výhodou podle něj je, že po slabší, a vědci ne úplně očekávané, letní vlně bude mít hodně lidí proti covidu-19 protilátky.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve čtvrtek na tiskové konferenci zopakoval, že do budoucna je pravděpodobné, že se bude očkovat každý podzim, pokud koronavirus nezmutuje do výrazně jinak se chovající varianty. Podle Pačese ale není už sezonnost covidu-19 tak jednoznačná. "Koronavirus sezonnost trochu ztratil díky tomu, jak strašně je nakažlivý a by tady i přes léto," uvedl.

Odhadovat počty nakažených či úmrtí na koronavirus v příštích měsících je podle něj obtížné, záležet bude na chování společnosti. Je podle něj rozumné, pokud lidé, kteří jsou věkem či nějakým chronickým onemocněním rizikoví nebo nechtějí někoho takového nakazit, nosili respirátor. Ministerstvo zatím respirátory jen doporučilo, nařizují je některé nemocnice nebo zařízení sociálních služeb. "Pokud by se čísla zvedla v nemocnicích, bude muset vláda některá nařízení vyhlásit," dodal.

V nemocnicích je v současné době s covidem asi 1700 pacientů, před dvěma týdny jich byla zhruba polovina. Z nich kolem 50 ve vážném stavu. Maximálních počtů, kdy bylo najednou hospitalizovaných i více než 9500 lidí, se podle ministerstva nedosahuje díky očkování a tomu, že řada lidí už nemoc prodělala. Podlehlo jí přes 41.000 z nich.

Maximální počty nakažených ministerstvo očekává na přelomu listopadu a prosince, před nástupem této vlny doporučuje přeočkování. Měli by ho stejně jako vakcinaci proti chřipce absolvovat lidé, kteří poslední dávku dostali v loňském roce, zejména starší 60 let nebo s nemocemi jako cukrovka, astma nebo srdečními potížemi.

"Dnes je obtížné dávat plošná doporučení, protože máme každý jinou historii. Záleží na tom, kolik už kdo má dávek, kolikrát kdo (covid) prodělal, jakou variantou a po jaké době," uvedl Pačes.

Loni dorazila chřipka v menší míře až na jaře po odeznění epidemie, letos odborníci očekávají, že bude nakažených více i proto, že už lidé nedodržují žádná protiepidemická opatření. Obvykle onemocnění pět až deset procent dospělých a pětina dětí, letos jich může být podle Pačese i víc, protože lidé z posledních let nemají proti chřipce protilátky.