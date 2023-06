Moldavsko máme v hlavě, o to větší je motivace proti Faeřanům, řekl Souček

Tórshavn - Kapitán Tomáš Souček přiznal, že čeští fotbalisté mají stále v hlavách nepovedený březnový zápas v Moldavsku, kde v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024 překvapivě remizovali bez branek. O to větší je podle něj motivace před sobotním utkáním na Faerských ostrovech. Osmadvacetiletý záložník cítí z mužstva náboj a výbornou náladu. Těší ho i nečekaně příznivé počasí v dějišti utkání.

Češi vstoupili do skupiny E domácí výhrou 3:1 nad Polskem, poté ale v Kišiněvě získali jen bod. "Nepovedlo se to jak týmově, tak individuálně, nebyl tam jediný dobrý výkon. Hlavně z toho se musíme poučit. Musíme to vzít od jednotlivců, každý musí udělat maximum, pak se z toho utvoří tým. Musíme být připravení, protože to nebude lehký soupeř, zase hrajeme venku. Všichni máme v hlavě Moldavsko, o to větší motivaci máme to tady zvládnout," řekl Souček na tiskové konferenci.

Jasno má v tom, v čem se národní tým potřebuje zlepšit. "Hlavně v kvalitě, rychlosti na hřišti, rychlosti přihrávek, aby balon lítal od nohy a nepřidržovali jsme ho. Musíme být přímočařejší na bránu a rychlí v represinku, abychom hodně drželi balon. Ukázali jsme si pár klipů z Moldavska, kde to nebylo dobré. Všechno tohle a ještě daleko víc je třeba zlepšit, abychom tady uspěli," uvedl.

Česká reprezentace v samostatné historii porazila Faeřany ve všech pěti duelech se souhrnným skóre 12:0. V listopadu ho v přípravném utkání v Olomouci porazila i díky hattricku Mojmíra Chytila 5:0.

"Nikdo nic nepodcení, už jenom kvůli remíze v Moldavsku, o to víc do toho půjdeme. Podívali jsme se na pár klipů ze (listopadového) zápasu, ale byl to přátelský zápas. Zítra to bude daleko těžší. I oni mají větší motivaci uspět. Musíme se na to připravit. I oni mají pár klipů. Věřím, že i hráči mají velké sebevědomí z toho zápasu, které snad přenesou do toho zítřejšího," prohlásil Souček, jenž v pondělí potřetí získal Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony.

Duel v metropoli Tórshavnu se odehraje na umělé trávě. "Od pondělí jsme se na tomto povrchu připravovali. Chtěli jsme využít každého doteku, abychom si víc zvykli, že je to trochu jiné. Cítím v týmu, že má v sobě náboj a je připravený. Ještě máme dnešní trénink na hřišti, kde zítra hrajeme. Věřím, že to zítra ukážeme, protože nálada v týmu je víc než dobrá," řekl Souček.

Překvapilo ho slunečno. "Hodně lidí nám říkalo, že tady není hezké počasí. Přijeli jsme sem a už je dva dny jasno. Jsme rádi, že jsme chytli takové počasí. Uvidíme zítra večer. Doufám, že nebude velký vítr, jinak jsem s tímhle počasím spokojený," uvedl někdejší hráč Žižkova, Liberce a Slavie.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve čtvrtek úspěšně přistáli na extrémně malém letišti, jehož jediná dráha měří pouze 1250 metrů. "Hodně se mluvilo o tom, že podmínky tady nejsou jednoduché. Spíš jsme se tomu smáli, náš pilot to zvládl velmi dobře. Smáli jsme se tomu i po přistání. Bylo to spíš dobrodružství, ale všechno dopadlo dobře," konstatoval Souček, který minulý týden vyhrál s West Hamem v Praze Evropskou konferenční ligu, u čehož nechyběl ani obránce Vladimír Coufal.

V aktuální nominaci národního týmu, který tři dny po Faerských ostrovech čeká přípravný duel v Černé Hoře, chybí záložník Antonín Barák, jehož Šilhavý nepovolal kvůli údajně nevhodnému chování v týmu. "I s trenérem jsme měli radu starších a řekli jsme si k tomu pár slov. Co se týče této kauzy, má zůstat v kabině a taky tam zůstane," poznamenal rodák z Havlíčkova Brodu.

Určitě si nemyslíme, že si s Faerskými ostrovy lehce poradíme, řekl kouč Šilhavý

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý nepovažuje Faerské ostrovy za slabého soupeře a nečeká, že si s nimi jeho svěřenci v sobotním kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 lehce poradí. Doma jsou podle něj výrazně lepším mužstvem. Na hřišti outsidera touží Šilhavý napravit březnovou remízu 0:0 z Moldavska.

Výběr švédského kouče Hakana Ericsona vyhrál doma tři z posledních čtyř zápasů, vloni v září ve skupině C Ligy národů zdolal Turky 2:1. "Faerské ostrovy jsou mnohem lepším týmem na domácím hřišti. Potrápili tady nejednoho favorita, ať už je to umělou trávou, nebo prostředím, které je žene dopředu," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Určitě si nemyslíme, že Faery jsou slabounkým mužstvem a že si s nimi lehce poradíme. Chceme jednoznačně vyhrát, zvlášť po nepovedeném utkání v Moldavsku, ale plně respektujeme jejich kvalitu. Taková bude příprava," uvedl český kouč.

Národní tým začal kvalifikační boje domácím triumfem 3:1 nad Poláky, poté ale v Kišiněvě nečekaně ztratil dva body. "Chtěli jsme pokračovat v zápase s Polskem a stal se přesný opak. Moldavané dobře bránili, terén nám ztížil kombinaci a nedokázali jsme je otevřít, byť jsme některé šance měli, ale mělo jich být mnohem víc. Výkony jednotlivců nebyly ideální, ztratili jsme tam dva body. Zítra musíme zápas zvládnout," prohlásil Šilhavý, jehož svěřenci vedou skupinu E, v níž je i Albánie, o bod před Polskem.

Kvůli remíze v Moldavsku necítí výjimečný tlak. "V každém zápase hrajeme o potřebné tři body. Tlak cítím pořád. Kvalifikace byla rozjetá výborně, pak jsme druhý zápas trošku pokazili. Teď je další zápas, ve kterém to chceme vrátit zpátky. Nervozita je zdravá," podotkl kouč.

Duel v Tórshavnu se odehraje na umělé trávě. "Není to úplně normální, umělých trávníků, kde se hrají velké zápasy, není moc. Hlavně bude záležet na počasí, jak to pokropí. Tráva je rovná a nemělo by to skákat. Když je ale trávník suchý, drhne. Na to se určitě nechceme vymlouvat, bereme to tak, jak to je," řekl Šilhavý.

Z týmu cítí energii. "Jedna věc je pocit, druhá výkon na hřišti, tam se ukáže. Věřím tomu, že ať už nastoupí kdokoli, podá svůj stoprocentní výkon a přispěje k výsledku," poznamenal někdejší trenér Liberce, Jablonce či Slavie.

Větší prostor by mohl dostat záložník Václav Černý, která má podle médií díky výborným výkonům v Twente Enschede namířeno do bundesligového Wolfsburgu. V březnu proti Polsku odehrál pouze dvě minuty a v Kišiněvě nenastoupil vůbec.

"Cítíme z týmu odhodlání, zdravé sebevědomí. Do toho zapadá i Vašek, byť už sestavu máme v hlavě. Nechci balamutit, má do ní určitě blízko. Potkali jsme tady fanoušky a ptali se mě na sestavu, takže ti už to vědí," konstatoval Šilhavý

Zápas v Tórshavnu začne v sobotu ve 20:45 SELČ. O tři dny později se Češi představí v přípravném duelu v Černé Hoře.