Mohlo to klidně skončit 8:8, vzpomíná Heinz na památnou bitvu s Nizozemci

Praha - Aktéři památného duelu mezi českými fotbalisty a Nizozemskem na mistrovství Evropy v roce 2004 na utkání dodnes rádi vzpomínají. Reprezentanti tehdy po velkém obratu z 0:2 zvítězili 3:2 a podle řady odborníků odehráli jeden z nejpohlednějších zápasů v historii šampionátů. Podle útočníka Marka Heinze mohl duel klidně skončit 8:8, kanonýra Jana Kollera zase mrzí, že podobně útočné souboje už dnes na Euru nejsou k vidění. Oba si přejí, aby Nizozemce porazil i současný tým v nedělním osmifinále v Budapešti, podle Kollera se ale musí svěřenci Jaroslava Šilhavého zlepšit.

Před 17 lety v portugalském Aveiru Češi během úvodních 19 minut dvakrát inkasoval. Vzápětí ale snížil Koller, v 71. minutě srovnal Milan Baroš a dvě minuty před koncem dokonal úchvatný obrat střídající Vladimír Šmicer.

"Když to bylo ve 20. minutě 0:2, nebylo to moc příjemné. Potom ale ten zápas mohl skončit klidně 8:8 nebo 7:7. To byl fotbal nahoru dolů a byl to zápas, který se musel všem líbit. Dopadlo to pro nás naštěstí šťastně. Ten fotbal měl neskutečnou kvalitu. Dodnes co poslouchám, tak lidi říkají, že to byl jeden z nejhezčích zápasů na Euru," řekl ČTK Heinz, který na trávník naskočil jako střídající v 62. minutě a střelou se podílel na vítězném gólu.

"To se tenkrát hrály ještě útočné fotbaly. Narazily na sebe dva týmy, které vyznávaly útočné pojetí hry, a proto i ten zápas tak vypadal. Šance střídala šanci a byl z toho pro diváky takhle atraktivní zápas. Určitě to byl jeden z takových více emotivních zápasů. S předstihem jsme si zajistili postup v těžké skupině, takže na to samozřejmě rád vzpomínám a myslím, že i spousta fanoušků. Bohužel takovéhle zápasy při tomhle mistrovství postrádám," řekl ČTK Koller.

Zápasy probíhajícího mistrovství mu přijde většinou nezáživné. "Je to jiná doba, velké týmy preferují spíše držení míče a postupné útoky, hlavně na jistotu a nekazit. Tenhle fotbal mě nebaví. Při tomhle mistrovství Evropy převládá spousta takových zápasů a je to pro mě velká nuda," doplnil Koller, s 55 brankami nejlepší střelec české reprezentace.

Proti Nizozemcům se mu dařilo, dal jim čtyři góly. "Myslím, že Holanďani nám seděli tím, že se snažili hrát ofenzivní fotbal. Měli tam spoustu hvězd a vždy to byl s nimi opravdu zajímavý zápas se spoustou šancí. A většinou se štěstí přiklonilo k nám. Na zápasy s Holandskem já extra rád vzpomínám, protože se mi proti nim i střelecky dařilo, skóroval jsem proti nim ve čtyřech utkáních. Byl bych rád, kdyby se klukům přes ně v neděli podařilo projít, ale budou to mít hodně těžké a budou muset výkon hodně zlepšit," mínil Koller.

Také podle Heinze českému týmu otevřená hra Nizozemců vyhovovala. "O Holanďanech je to známé, že mají rádi útočný fotbal. Oni jsou k tomu vedení a i jejich liga je útočná, padá tam hodně gólů. Z naší strany to tehdy bylo tak, že tam bylo dobře poskládané mužstvo a prezentovali jsme se asi z jedním z nejhezčích fotbalů na šampionátu. Jestliže pak obě dvě mužstva hrají otevřený fotbal nahoru dolů, je to úžasné," uvedl třiačtyřicetiletý Heinz.

Nizozemci preferují útočný styl dodnes. Na probíhajícím šampionátu vyhráli všechny tři zápasy skupiny a s osmi góly mají nejlepší ofenzivu turnaje. "Viděl jsem je v jednom utkání se Severní Makedonií, které skončilo 3:0. Makedonci nehráli špatně, ale když měli Nizozemci možnost jít dopředu, měli strašně silný přechod. Mají obrovskou sílu dopředu. Mají ale také silný střed. Záložník Wijnaldum to tam drží, mají i šikovné obránce. Nicméně jsou zranitelní jako každý jiný. Jsem na ten zápas zvědavý, viděl jsem Nizozemce po dlouhé době a musím říct, že se mi jejich hra líbila," řekl Heinz.

Také Kollerovi se výkony Nizozemců na turnaji zamlouvají. "Určitě proti nim nebudeme favoritem. Holanďani společně s Itálií se mi zatím na Euru líbí nejvíc, předvádějí nejhezčí fotbal. Určitě budou favoritem a budou si proti nám věřit. Budeme to mít těžké. Není nemožné přes ně postoupit, ale musíme předvést lepší výkon než s Anglií," připomněl Koller českou porážku 0:1 v úterním závěrečném duelu skupiny.

"Od nás očekávám spíš defenzivnější fotbal. U Holanďanů očekávám, že se budou chtít prezentovat útočným fotbalem, co nejdříve skórovat a rozhodnout utkání ve svůj prospěch," dodal osmačtyřicetiletý bývalý útočník.

Podle Heinze není český tým bez šance. "Ani my nehrajeme na Euru špatný fotbal. Neberu druhý poločas s Anglií, to bylo nepovedené z obou stran. Myslím, že máme šanci. Fotbal je strašně vyrovnaný. Kdo by řekl, že Maďaři potrápí Němce? Nechybělo moc a Němci byli málem venku z turnaje," připomněl Heinz. "Myslím, že s Holanďany nemůžeme hrát úplně otevřenou partii. Oni mají strašně silný přechod dopředu. Na druhou stranu také nejde hrát úplně nějakého zanďoura," dodal.