Modrozubý marketing je stále nedoceněný

Každý rok se v marketingu objevují nové buzzwordy strhávající k sobě pozornost davu. Naopak některá skutečně chytrá řešení jsou tu s námi již léta, postupně vyzrávají a využívají je jen ti, kdo neskáčou po módních vlnách. Jedním z takových chytrých a nenápadných řešení je i proximity marketing.

Už mnoho let lze na trhu jen těžko najít mobilní telefon, který by jako jednu z funkcionalit nenabízel Bluetooth konektivitu nebo připojení k internetu. Pomocí technologie Bluetooth spolu komunikují mobily, bezdrátová sluchátka, tiskárny, počítače, tablety, chytré hodinky, handsfree v automobilech a mnoho dalších přístrojů. Každoročně přibude několik miliard zařízení se zakomponovanou konektivitou modrého zubu.

Možnosti uplatnění najde Bluetooth i ve světe marketingu, který se snaží využít cíleného oslovení, jež mobilní telefon s technologií Bluetooth v kapse každého z nás nabízí. Jedná se tak o jedno z nejběžnějších řešení tzv. proximity marketingu.

Zacílení dovedení k dokonalosti

Bluetooth komunikace vyniká především svým zacílením v prostoru a čase, potažmo svou relevancí. Obdrží-li zprávu s nabídkou člověk pohybující se v blízkosti konkrétního obchodu nebo jakékoliv jiné vybrané lokality, je velmi pravděpodobné, že by mohl zvážit návštěvu takové provozovny nebo že by mu mohla přijít vhod nějaká jiná informace – třeba kontakt na realitního makléře, pokud dotyčný stojí před nemovitostí k prodeji; časový rozvrh prohlídek při návštěvě zámku; speciální nabídka, pokud se nachází před prodejním stojanem apod.

Bluetooth komunikace je tak svým cílením analogií kontextové reklamy v on-line prostředí. Při ní se uživateli internetu při pohybu po jím preferovaných webových stránkách také zobrazuje obsah, o němž lze v kontextu prohlížených stránek předpokládat zvýšenou relevanci pro danou osobu.

Dalším velkým plusem jsou náklady spojené s Bluetooth (či obecně proximity) marketingem, které představují jen zlomek nákladů na tradiční formy marketingové komunikace v podobě reklamy v masových médiích.

Jediné úskalí tak může představovat nastavení mobilního telefonu vyžadující přítomnost patřičné aplikace, aktivování funkce Bluetooth, sdílení polohy či připojení k internetu. Praktické zkušenosti s využíváním služby Proximitis na českém trhu nicméně ukazují, že pokud má uživatel nainstalovánu aplikaci, pak rovné dvě třetiny z nich splňují i ostatní podmínky pro přijímání zpráv.

I když tedy část potenciálních zákazníků zůstává neoslovena, angažovanost zapojených uživatelů dokáže takový výpadek bohatě kompenzovat. Platí totiž, že v době všeobecné netečnosti vůči reklamě a záplavě všemožných komunikačních podnětů, sdělení obdržené na mobil si lidé totiž téměř vždy přečtou. A v případě sdělení předaného v rámci proximity marketingu na něj z velké části také aktivně reagují. Opět zkušenosti z reálného užívání služby Proximitis ukazují, že proklikovost na detail kampaně činí v průměru 17 %.

Jednodušeji to nejde

Celá technologie je extrémně jednoduchá – na jedné straně stojí mobilní telefon zákazníka s instalovanou aplikací, na druhé malá vysílací zařízení Bluetooth, které se označují jako Beacony. Beacon funguje jednosměrně, jeho cílem není předávat informace o kampani, ale jeho jediným úkolem je v pravidelných intervalech vysílat do okolí informaci o své existence. Tyto jednotky o velikosti zhruba kostky ledu jsou pro každého klienta naprogramovány exkluzivně a klient tak má nad jejich rozmístěním a využíváním plnou kontrolu. Dosah Beaconů přitom za ideálních podmínek může být až 100 metrů, standardně se však nastavuje dosah okolo 20 metrů.

Má-li zákazník ve svém mobilu nainstalovanou jednu z mobilních aplikací, ve které je implementované naše řešení, tak při pohybu uživatele mobilní telefon automaticky na pozadí vyhledává Beacony, se kterými by mohl komunikovat. Jakmile se uživatel s mobilním telefonem dostane do dosahu Beaconu, tak se v reálném čase prostřednictvím datového přenosu načte aktuální kampaň a uživateli se zobrazí push notifikace s textem kampaně. Jakým, to už záleží na kreativním potenciálu tvůrců konkrétních kampaní. Od pouhého uvítání, přes speciální cenovou nabídku, informaci o novém produktu až třeba po výzvu k nějaké žádoucí aktivitě.

Kupony, formuláře i nasměrování

Typický design detailu zprávy má – po kliknutí na push notifikaci – podobu jednoduché webové stránky. Detail kampaně může být tvořen texty, obrázky, EAN kódem, QR kódem, videi nebo tlačítky. S trochou nadsázky by se dalo říct, že je to nejčastěji takový hodně vytuněný slevový kupón s perfektním zacílením podle polohy uživatele.

Příkladem typického využití může být nasazení proximity marketingu v síti Bageterie Boulevard. Ta se stala součástí širší kampaně vydavatelství Vltava Labe Media v rámci aplikace Bon. Beacony umístěné na pobočkách bagetérie ve své push notifikaci zákazníky upozorňují na možnost uplatnění slevového kupónu při placení.

V případě řešení Proximitis lze přitom detail kampaně spravovat přes jednoduchou administraci pomocí editoru na správu kampaní, a tedy mít dokonalý přehled o vývoji kampaně a zároveň velmi rychle upravovat její vybrané parametry.

Kromě komerčních sdělení, může mít přijatá zpráva podobu formuláře à la dotazník marketingového výzkumu. Jindy firmám bohatě postačí, že s pomocí Bluetooth zprávy nasměrují potenciální zákazníky na své webové stránky nebo sociální sítě. Kouzlo poslední zmíněné možnosti komunikace spočívá v tom, že se zákazníkem lze zůstat v kontaktu i poté, co opustí místo, kde byl s pomocí Beaconu kontaktován. Prostě, získali jste další lead.