Moderní pětibojaři Kuf s Vlachem mají evropský titul ve štafetě

Székesfehérvár (Maďarsko) - Jan Kuf s Martinem Vlachem vyhráli na úvod mistrovství Evropy v moderním pětiboji v Székesfehérváru závod štafet. Mezi ženami získaly Karolína Křenková a Veronika Novotná bronz.

Kuf s Vlachem navázali na pět let starý triumf Ondřeje Polívky a Martina Bilka. Na druhém místě dnes skončili Poláci Lukasz Gutkowski a Kamil Kasperczak, bronz mají Francouzi Alexandre Henrard a Jean-Baptiste Mourcia.

"Všechny disciplíny jsme zvládli dobře, tu poslední na výbornou, a to nám vyneslo titul," uvedl Kuf v nahrávce pro média.

Menší zádrhel nastal v parkuru, kde po Kufově předčasném opuštění vymezeného místa po dojetí obdržela česká dvojice desetibodovou penalizaci. "Očividně se změnily pravidla, už se to nesmí. Naštěstí ta ohrádka byla menší oproti pravidlům, takže nám to vrátili zpátky. To se nám pak hodilo do kombi, protože jsme to zvládli klidněji. Martin mohl doklusat posledních sto metrů a mohli jsme si to víc užít," řekl Kuf.

Evropský šampion mezi jednotlivci z roku 2016 vyrážel do závěrečného běhu kombinovaného se střelbou jako druhý, ale Vlachovi už předával štafetu s náskokem na prvním místě. "Honza mi to naservíroval úplně luxusně. Čekal jsem od něj to, co předvedl. To, že lidem, co startovali s ním, nadělil tolik, byla paráda. Naštěstí jsem si pohlídal obě střelby a náskok jsem ještě zvětšil," pochvaloval si Vlach.

Křenková s Novotnou nestačily jen na litevské a polské soupeřky. Titul vybojovaly Ieva Serapinaiteová a Elzbieta Adomaityteová, třetí místo obsadily Oktawia Nowacká s Natalií Dominiakovou.

"Pomohl nám úspěšný začátek v šermu a to, že jsme zvládly koně. Díky tomu jsme měly dobrou pozici do poslední disciplíny, kde nás předčily jenom Polky, které startovaly za námi," uvedla Novotná. "Obě jsme si přály získat nějakou medaili. Říkala jsem si, že by bylo super takhle ukončit sezonu. Jsem hrozně ráda, že se nám to povedlo," řekla Křenková.

Mistrovství Evropy v moderním pětiboji v Székesfehérváru - štafety: Muži: 1. Kuf, Vlach (ČR) 1455, 2. Gutkowski, Kasperczak (Pol.) 1440, 3. Henrard, Mourcia (Fr.) 1433. Ženy: 1. Serapinaiteová, Adomaityteová (Lit.) 1342, 2. Nowacká, Dominiaková (Pol.) 1335, 3. Křenková, Novotná (ČR) 1322.